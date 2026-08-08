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Decisão do árbitro em Botafogo x Fluminense causa revolta: 'Inventou'

Clássico terminou empatado por 1 a 1 no Nilton Santos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 23:41
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Bruno Arleu de Araújo em Botafogo x Fluminense
Bruno Arleu de Araújo em Botafogo x Fluminense (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Botafogo e Fluminense empataram por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite deste sábado (8), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Uma decisão da arbitragem irritou torcedores do Tricolor das Laranjeiras nas redes sociais.

Na reta final do primeiro tempo, Kauan Toledo foi tocado por dois jogadores do Tricolor e desabou. Bruno Arleu de Araújo não hesitou e marcou falta na intermediária. Alex Telles cobrou com perfeição e abriu o placar em Botafogo x Fluminense.

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➡️Golaço de Alex Telles em Botafogo x Fluminense viraliza: 'Absurdo'

Para muitos torcedores do Fluzão, não foi falta em Kauan Toledo. Os tricolores queriam, inclusive, que o árbitro desse falta para o Fluminense, já que a bola ficou presa no pé do atacante do Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Alex Telles fez golaço para o Botafogo contra o Fluminense
Alex Telles anotou golaço para o Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja os comentários sobre o lance polêmico

Como foi o jogo entre Botafogo e Fluminense

A primeira etapa não teve lances de muito perigo. O Botafogo tentou assumir o controle com a posse de bola nos primeiros minutos, mas encontrou muita dificuldade para penetrar na área tricolor. Do outro lado, o técnico Luis Zubeldía viu a equipe assustar em chutes de longe com Otávio e Soteldo.

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Era dia de celebração com um ídolo da geração. De contrato renovado por mais dois anos, Alex Telles foi um dos destaques em campo, não só pela entrega e energia, mas pela pintura que anotou no Estádio Nilton Santos. Em linda cobrança de falta distante da área, o camisa 13 acertou o ângulo superior direito o goleiro Fábio e "explodiu" a arquibancada da casa alvinegra. Um dia inesquecível para o experiente jogador, que completou 101 jogos em Botafogo x Fluminense.

O Fluminense voltou melhor do intervalo e foi quem deu as cartas em busca do empate, que não demorou a chegar. Com alto volume de jogo explorando os lados, e depois de muitos cruzamento sem que a defesa alvinegra afastasse totalmente, Ignácio aproveitou bola que veio da esquerda e cabeceou para deixar tudo igual — a bola ainda tocou na trave antes de entrar em Botafogo x Fluminense.

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A tônica do segundo tempo foi de um Fluminense que soube aproveitar os espaços no meio do Botafogo. Enquanto Franclim lia apenas os lados do gramado, o Tricolor achou atalhos para sair da pressão. Ponto para o técnico do clube das Laranjeiras.

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De modo geral, foi uma segunda etapa morna, sem emoções. Na reta final, a desorganização tomou conta do time da casa, que acumulou erros grosseiros contra um Fluminense satisfeito com o empate contra o Botafogo.

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