Decisão da arbitragem em Palmeiras x Internacional revolta: 'Não existe'
Duelo foi válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Internacional é um dos duelos que agitaram a tarde deste domingo (9) da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma decisão da arbitragem causou revolta em torcedores colorados. A partida terminou empatada por 0 a 0.
Depois de uma dividida entre Barboza e Carbonero, o jogador do Colorado ficou no chão sentindo dores. O defensor palmeirense foi voltar correndo para a defesa e bateu com o joelho na cabeça do adversário. Davi Lacerda não aplicou sequer cartão amarelo, e a decisão gerou polêmica.
➡️Lance em Palmeiras x Internacional enlouquece torcida: 'Milagre'
Nas redes sociais, telespectadores de Palmeiras x Internacional ficaram na bronca com a decisão da arbitragem. A maioria pediu, inclusive, cartão vermelho para o zagueiro. Veja o lance polêmico e a repercussão dos torcedores:
Veja comentários sobre o lance
Como foi o jogo entre Palmeiras e Internacional
Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.
Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe em Palmeiras x Internacional.
Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar em Palmeiras x Internacional.
O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.
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