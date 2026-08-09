Diego Ribas comenta missão com os filhos e se declara ao pai: 'Meu ídolo' Ex-jogador deu entrevista ao Lance!

Em entrevista ao Lance!, Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, falou sobre a sua relação com o pai e sobre a missão que tem com os filhos em sua vida. Palestrante na Rio Innovation Week na última terça-feira (4), o ex-atleta afirmou ter a missão de ajudá-los a serem melhores do que ele.

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Além disso, Diego se declarou ao pai e afirmou que Seu Djair é o seu maior ídolo. O camisa 10 relatou que sempre o teve como referência em sua vida e que o carinho e a alegria que compartilham são um exemplo que tenta seguir com os seus filhos David, Matteo e Letícia.

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— Meu pai é o meu ídolo. É um cara que sempre me encorajou, me deu confiança, risada fácil, cara alegre. Eu me espelho todos os dias no meu pai. Ele é um grande exemplo. Então, tem um carinho, um amor e uma amizade muito grande. E ele, de fato, me deu um caminho para ser um bom pai também para os meus filhos hoje — iniciou.

— Eu acho que nossa missão como pai é fazer com que nossos filhos sejam melhores do que nós. Então, é essa minha missão para os meus três filhos. Trazendo muitos ensinamentos do Sr. Djair, que é meu pai. Mas também o posicionamento, o entendimento, a ressignificação em alguns momentos do Diego para passar para os meus filhos. Essa é a minha missão — concluiu Diego.

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Veja o depoimento de Diego em vídeo:

Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, participou de palestra durante a Rio Innovation Week (Foto: Lourenço Cavanellas/Lance!)

Clubes brasileiros transformam Dia dos Pais em estratégia de engajamento e receitas

O Dia dos Pais, neste domingo (9), tem movimentado o mercado do futebol brasileiro. A 22ª rodada do Brasileirão será marcada não apenas pelos confrontos em campo, mas também por uma série de ativações promovidas pelos clubes para fortalecer o relacionamento com seus torcedores, com campanhas que combinam experiências, benefícios comerciais e produtos temáticos.

A aposta no formato de experiências exclusivas ganhou força entre os clubes da elite. O São Paulo, por exemplo, sorteou sócios-torcedores para uma viagem completa, com acompanhante, até Porto Alegre, para assistir ao duelo contra o Grêmio.

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— Datas como o Dia dos Pais nos dão a oportunidade de criar experiências que vão além do futebol. Levar pais e filhos para acompanhar o São Paulo em uma viagem é uma forma de conectar o clube a momentos marcantes na vida do torcedor. Esse tipo de iniciativa reforça o propósito do nosso programa de Sócio-Torcedor de oferecer benefícios que gerem memórias e aproximem ainda mais a torcida — destaca André Marques, diretor executivo de Marketing do São Paulo.

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No Santos, o programa Sócio Rei preparou um pacote de ativações na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé, incluindo ensaio fotográfico, partida entre pais e filhos, vivência nos bastidores e acesso ao camarote. A patrocinadora Novibet também aproveita o evento para ativar sua marca, com distribuição de camisas personalizadas e homenagens no telão durante a partida.

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Outros clubes do país adotaram estratégias semelhantes para impulsionar a bilheteria e os programas de sócios. O Atlético-MG incluiu um tour na Arena MRV na compra do bilhete, enquanto o Bahia montou um pacote na Arena Fonte Nova, integrando visita guiada, acesso ao museu e camisa comemorativa. Já o Cruzeiro apostou na promoção comercial no modelo "compre um e leve outro", e o Coritiba liberou o resgate de experiências exclusivas por meio de seu sistema de pontos.

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