Chulapa alerta sobre mau desempenho recente do São Paulo São Paulo não vence uma partida no Brasileirão desde abril

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo entraram em campo na tarde deste sábado (8). Em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1. Utilizando seu perfil pessoal nas redes sociais, o ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa, cobrou pelo desempenho abaixo nas últimas partidas do Soberano.

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Chulapa cobra jogadores e diretoria por desempenho ruim no confronto São Paulo x Grêmio (Foto: Reprodução)

Confronto São Paulo x Grêmio ligou alerta?

Por meio dos stories no Instagram, o ex-jogador destacou o apoio e críticas da torcida como parte relevante para a fase do time, mas cobrou um posicionamento de jogadores e diretoria sobre o atual desempenho Tricolor:

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- Eu não jogo mais, mas os torcedores estão aqui criticando, a torcida é fundamental. Sul-Americana não estou nem aí na terça-feira, quero saber de Brasileirão. Vou perguntar uma coisa pra vocês aí de dentro: os times que caíram precisaram cair pra resolver o problema, nós podemos resolver agora, por que não resolve? - questionou Aloísio.

Completando sua fala, o ex-centroavante destacou que o Tricolor paulista teve um bom período de treino, já que não disputa mais a Copa do Brasil deste ano. Por fim, Aloísio questionou a falta de atitude para resolver o mau desempenho recente:

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- Dez dias treinando, o Grêmio jogou Copa do Brasil e ganhou. Tem que falar o que está acontecendo, resolver agora. Como resolver depois que rebaixar o São Paulo? Precisa acontecer isso, se podemos resolver a situação agora? Na minha época, a gente perdia gol, jogava mal, mas a gente cobrava os outros jogadores e aceitava! Por que não aceita, não cobra? Bora, gente! Fala agora e resolve agora, antes que as coisas piorem - alertou o ex-jogador.

Como foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio começou melhor e criou a principal chance do primeiro tempo aos 37 minutos, quando Villasanti finalizou e Rafael defendeu. No rebote, Carlos Vinícius parou novamente no goleiro. Aos 46, o São Paulo abriu o placar após cruzamento de Luciano, desvio de Marcos Antônio e defesa de Weverton. No rebote, a bola entrou, mas o gol foi confirmado como contra de Gustavo Martins após análise.

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O Grêmio empatou logo no início do segundo tempo, com Wallace, de cabeça, após jogada de Carlos Vinícius. Aos 25 minutos, Dorival Júnior colocou Bobadilla e Cauly em campo. Aos 40, Pavón virou para o Grêmio com cobrança rasteira por baixo da barreira. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, mas Weverton fez defesas importantes e garantiu a vitória gremista.

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