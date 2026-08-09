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Chulapa alerta sobre mau desempenho recente do São Paulo

São Paulo não vence uma partida no Brasileirão desde abril

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/08/2026 10:43
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Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato BrasileiroGrêmio São Paulo entraram em campo na tarde deste sábado (8). Em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1. Utilizando seu perfil pessoal nas redes sociais, o ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa, cobrou pelo desempenho abaixo nas últimas partidas do Soberano.

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Chulapa cobra jogadores e diretoria por desempenho ruim no confronto São Paulo x Grêmio (Foto: Reprodução)
Chulapa cobra jogadores e diretoria por desempenho ruim no confronto São Paulo x Grêmio (Foto: Reprodução)

Confronto São Paulo x Grêmio ligou alerta?

Por meio dos stories no Instagram, o ex-jogador destacou o apoio e críticas da torcida como parte relevante para a fase do time, mas cobrou um posicionamento de jogadores e diretoria sobre o atual desempenho Tricolor:

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- Eu não jogo mais, mas os torcedores estão aqui criticando, a torcida é fundamental. Sul-Americana não estou nem aí na terça-feira, quero saber de Brasileirão. Vou perguntar uma coisa pra vocês aí de dentro: os times que caíram precisaram cair pra resolver o problema, nós podemos resolver agora, por que não resolve? - questionou Aloísio.

Completando sua fala, o ex-centroavante destacou que o Tricolor paulista teve um bom período de treino, já que não disputa mais a Copa do Brasil deste ano. Por fim, Aloísio questionou a falta de atitude para resolver o mau desempenho recente:

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- Dez dias treinando, o Grêmio jogou Copa do Brasil e ganhou. Tem que falar o que está acontecendo, resolver agora. Como resolver depois que rebaixar o São Paulo? Precisa acontecer isso, se podemos resolver a situação agora? Na minha época, a gente perdia gol, jogava mal, mas a gente cobrava os outros jogadores e aceitava! Por que não aceita, não cobra? Bora, gente! Fala agora e resolve agora, antes que as coisas piorem - alertou o ex-jogador.

Como foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro

Grêmio começou melhor e criou a principal chance do primeiro tempo aos 37 minutos, quando Villasanti finalizou e Rafael defendeu. No rebote, Carlos Vinícius parou novamente no goleiro. Aos 46, o São Paulo abriu o placar após cruzamento de Luciano, desvio de Marcos Antônio e defesa de Weverton. No rebote, a bola entrou, mas o gol foi confirmado como contra de Gustavo Martins após análise.

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➡️Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Grêmio empatou logo no início do segundo tempo, com Wallace, de cabeça, após jogada de Carlos Vinícius. Aos 25 minutos, Dorival Júnior colocou Bobadilla Cauly em campo. Aos 40, Pavón virou para o Grêmio com cobrança rasteira por baixo da barreira. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou, mas Weverton fez defesas importantes e garantiu a vitória gremista.

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