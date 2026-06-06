Corte de Hino Nacional em Brasil x Egito gera incômodo: 'Incrível'
Equipes se enfrentam neste sábado (6)
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A Seleção Brasileira enfrenta o Egito neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, em um último teste antes do início da Copa do Mundo. Para a ocasião, o Hino Nacional do Brasil foi cortado de uma forma não tradicional. O fato gerou incômodo nas redes sociais.
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Em jogos do Brasil, é apenas tocada a primeira parte do Hino Nacional. Contudo, no amistoso contra o Egito, a banda, que realizava a apresentação, antecipou o corte. Determinado cenário pegou os torcedores e jogadores de surpresa.
Nas redes sociais, brasileiros reclamaram do cenário e evidenciaram um certo incômodo com a situação. Além disso, a postura dos torcedores presentes no estádio, de continuar cantando o Hino, foi elogiada. Veja abaixo:
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acho incrível como sempre cortam errado o hino— sofya (@ILYCH4T) June 6, 2026
cortaram o hino faltando 2 frases que palhaçadas é essa hein #BRAxEGI pic.twitter.com/dAgnI1nWZP— mary (@90strendie) June 6, 2026
cortaram o hino #BRAxEGI— nanaviada 🍋 maior fã de lemonade (@nanaviadaa) June 6, 2026
hino do brasil é o mais lindo de todos (a camisa azul linda demais) #BRAxEGI #CopaNaGlobo— bad girl (@tuiteiitt) June 6, 2026
Brasil x Egito pic.twitter.com/VQUv8IFC8j
muito lindo os torcedores da seleção brasileira finalizando o hino nacional em voz alta #BRAxEGT pic.twitter.com/ZINtjnFq38— nando (@nandomalfin) June 6, 2026
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