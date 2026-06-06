Corte de Hino Nacional em Brasil x Egito gera incômodo: 'Incrível'

A Seleção Brasileira enfrenta o Egito neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, em um último teste antes do início da Copa do Mundo. Para a ocasião, o Hino Nacional do Brasil foi cortado de uma forma não tradicional. O fato gerou incômodo nas redes sociais.

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Em jogos do Brasil, é apenas tocada a primeira parte do Hino Nacional. Contudo, no amistoso contra o Egito, a banda, que realizava a apresentação, antecipou o corte. Determinado cenário pegou os torcedores e jogadores de surpresa.

Nas redes sociais, brasileiros reclamaram do cenário e evidenciaram um certo incômodo com a situação. Além disso, a postura dos torcedores presentes no estádio, de continuar cantando o Hino, foi elogiada. Veja abaixo:

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acho incrível como sempre cortam errado o hino — sofya (@ILYCH4T) June 6, 2026

cortaram o hino faltando 2 frases que palhaçadas é essa hein #BRAxEGI pic.twitter.com/dAgnI1nWZP — mary (@90strendie) June 6, 2026

cortaram o hino #BRAxEGI — nanaviada 🍋 maior fã de lemonade (@nanaviadaa) June 6, 2026

hino do brasil é o mais lindo de todos (a camisa azul linda demais) #BRAxEGI #CopaNaGlobo

Brasil x Egito pic.twitter.com/VQUv8IFC8j — bad girl (@tuiteiitt) June 6, 2026

muito lindo os torcedores da seleção brasileira finalizando o hino nacional em voz alta #BRAxEGT pic.twitter.com/ZINtjnFq38 — nando (@nandomalfin) June 6, 2026