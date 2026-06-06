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Corte de Hino Nacional em Brasil x Egito gera incômodo: 'Incrível'

Equipes se enfrentam neste sábado (6)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
19:21
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Brasileiros em Cleveland acompanhando a Seleção (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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A Seleção Brasileira enfrenta o Egito neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, em um último teste antes do início da Copa do Mundo. Para a ocasião, o Hino Nacional do Brasil foi cortado de uma forma não tradicional. O fato gerou incômodo nas redes sociais.

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Em jogos do Brasil, é apenas tocada a primeira parte do Hino Nacional. Contudo, no amistoso contra o Egito, a banda, que realizava a apresentação, antecipou o corte. Determinado cenário pegou os torcedores e jogadores de surpresa.

Nas redes sociais, brasileiros reclamaram do cenário e evidenciaram um certo incômodo com a situação. Além disso, a postura dos torcedores presentes no estádio, de continuar cantando o Hino, foi elogiada. Veja abaixo:

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Seleção Brasileira em amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Seleção Brasileira em amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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