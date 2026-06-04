Diogo Defante estará na cobertura da Copa do Mundo pela CazéTV

Diogo Defante é presença confirmada no elenco da CazéTV para a Copa do Mundo de 2026. Um dos nomes mais populares da internet brasileira será um dos destaques da cobertura in loco do canal durante o Mundial, integrando a programação da CazéTV ao longo de toda a competição com participações e quadros especiais nos programas da casa.

continua após a publicidade

Sua estreia aconteceu nesta quarta-feira (3), às 19h, no programa Copazona. Durante o torneio, Defante irá viajar pelos países-sede da competição em busca de histórias curiosas, encontros inesperados, personagens marcantes e do olhar dos torcedores que ajudam a transformar a Copa do Mundo em um fenômeno cultural global.

➡️Torcida do Palmeiras reage à decisão do STJD sobre Allan: 'Muito pior'

Presença marcante na cobertura da Copa do Mundo de 2022 pela CazéTV, no Catar, Defante conquistou o público com seu estilo espontâneo e pela capacidade de encontrar situações inusitadas que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Agora, o criador retorna para mais uma edição do torneio com a missão de mostrar o lado mais humano, imprevisível e divertido do Mundial, marca que ajudou a consolidar sua trajetória na cobertura esportiva da CazéTV.

continua após a publicidade

➡️Derrota da França antes da Copa do Mundo causa choque: 'Acabou'

CazéTV vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Casa CazéTV fará programação cultural e ações interativas durante a Copa



Em projeto conjunto da CazéTV e da agência tm1, foi anunciada a programação musical e as atividades interativas da Casa CazéTV. O espaço oficial será montado no Armazém 3 do Píer Mauá para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Com capacidade para receber até duas mil pessoas, o local integrará transmissões ao vivo, produção de conteúdo em tempo real e shows de grande apelo popular.

➡️CazéTV transmitirá LALIGA no Brasil pelas próximas seis temporadas

Os ingressos para os eventos já estão disponíveis para o público por meio da plataforma Sympla. O cronograma de funcionamento está atrelado ao calendário de jogos da Seleção Brasileira e à grande final do torneio, com a possibilidade de abertura de novas datas a depender do desempenho do Brasil na competição.

O alinhamento de atrações musicais foi dividido de acordo com as primeiras rodadas da fase de grupos. No dia 13 de junho, data da estreia do Brasil contra o Marrocos, a programação será liderada pelo produtor musical Papatinho, contando também com apresentações do cantor Naldo Benny e do pagodeiro Yan Rodrigues, o Yan, que fará uma participação ao lado do grupo Cozinha Arrumada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já no dia 19 de junho, quando a Seleção enfrenta o Haiti pela segunda rodada, os shows principais ficam por conta da cantora de pagode Marvvila e do expoente do funk melody Buchecha, além da presença do cantor e compositor Davi Quaresma. Em todos os dias de abertura da casa, a animação de fundo será comandada de forma fixa pela roda de samba do grupo Cozinha Arrumada e pelos sets do DJ Cereja.