A CazéTV anunciou a contratação do narrador Marcelo Hazan para integrar a sua equipe de transmissão da Copa do Mundo de 2026. O comunicador se junta ao time de locutores composto por Luisinho, Fernando Nardini, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo. Juntos, eles serão os responsáveis por comandar as transmissões dos 104 jogos do torneio.

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➡️Apresentação de Belo e Alcione em Brasil x Panamá viraliza nas redes

Com trajetória consolidada na cobertura esportiva, Hazan atua como narrador do Paramount+ e já possui um histórico de colaborações com a emissora de Casimiro Miguel. O jornalista esteve presente em coberturas recentes do canal, como a Eurocopa de 2024, as Olimpíadas de Paris 2024 e a Copa do Mundo da Kings League, realizada em 2025.

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Hazan celebrou o acerto e destacou a magnitude do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

— Narrar uma Copa do Mundo é, disparado, o maior sonho profissional da minha vida, ainda mais em uma casa onde fui tão feliz e rodeado de referências. A nossa própria existência pode ser dividida por ciclos de Copas, e é um enorme privilégio participar de uma cobertura da competição que moldou a minha paixão pelo futebol. Será a Copa dos recordes, a maior edição em jogos e seleções de todos os tempos, e espero estar à altura da responsabilidade de poder contar algumas dessas histórias — declarou o narrador.

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Veja a programação da Seleção Brasileira no dia do embarque para a Copa do Mundo

A CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira para esta segunda-feira (1/6), dia da viagem para os Estados Unidos, onde será disputada a Copa do Mundo a partir do dia 11 de junho. Após a vitória sobre o Panamá, no Maracanã, os atletas foram liberados para poucas horas de descanso com familiares.

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Os atletas são aguardados as 16h (de Brasília) desta segunda-feira para reapresentação no Hotel Hilton Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O grupo será reunido para concentração antes da viagem.

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Toda a delegação chegará na sede da CBF pro volta das 18h, onde está programado um rápido evento antes da saída rumo ao Aeroporto do Galeão, que acontecerá às 20h. O voo da Seleção Brasileira para os Estados Unidos sairá às 22h, e o torcedor poderá acompanhar tudo no Lance!.

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