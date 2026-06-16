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Narrador da CazéTV se emociona ao vivo: 'Queria que meus avós estivessem vivos nesse momento'

Narrador trabalhou pela primeira vez em uma partida de Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:03
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Narrador Marcelo Hazan se emociona ao vivo durante partida da Copa do Mundo (Imagem: Reprodução/CazéTV)
Narrador Marcelo Hazan se emociona ao vivo durante partida da Copa do Mundo (Imagem: Reprodução/CazéTV)

O Narrador Marcelo Hazan, que retornou para a CazéTV em junho para integrar a equipe de transmissão da Copa do Mundo de 2026, se emocionou durante a partida entre Irã e Nova Zelândia nesta segunda-feira (16), que terminou empatada em 2 a 2. Foi a primeira vez que Hazan trabalhou narrando uma partida de Copa do Mundo.

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    Momento em que o narrador Marcelo Hazan se emociona (Imagem: Reprodução/CazéTV)

    — Loucura, nem vou falar muito que vou começar a chorar. Eu lembro muito da minha família ligada quando recebi a notícia que ia narrar um jogo de Copa de Mundo. Eu lembro que há 20 anos, falando para os meus avós desse meu sonho. Queria muito que eles estivessem vivos para compartilhar esse momento, mas sei que eles estão aqui no meu coração — disse o narrador.

    A equipe que esteve junto com o narrador durante a transmissão o parabenizou. Luis Folha, comentarista da partida, disse que o narrador merecia o momento marcante, e que também teve o dele antes.

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    Não é a primeira vez que Hazan colabora com a CazéTV. O jornalista já cobriu recentemente a Eurocopa de 2024, as Olimpíadas de Paris 2024 e a Copa do Mundo da Kings League, realizada em 2025.

    O comunicador se juntou a um time de locutores composto por LuisinhoFernando NardiniRaony PachecoGonçalo Luiz Alezudo. Juntos, eles são os responsáveis por comandar as transmissões dos 104 jogos do torneio pela CazéTV.

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    Além do trabalho pela emissora, Hazan atua narrando a Libertadores e Sul-Americana nas transmissões esportivas da Paramount+.

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