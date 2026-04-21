Copa do Brasil: vidente crava resultados de Corinthians, São Paulo e Vasco
A quinta rodada começa nesta terça-feira
- Matéria
- Mais Notícias
A quinta fase da Copa do Brasil começa nessa terça (21), com cinco partidas, todas com pelo menos um tempo que compõe a Série A do Brasileirão. Para os duelos envolvendo Corinthians, São Paulo e Vasco, um vidente cravou específico e indicou quais equipes chegam mais fortes para avanço na competição.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, analisou energicamente os confrontos e apontou vantagens para o Corinthians em seu duelo contra o Barra-SC. Segundo ele, a equipe paulista apresenta mais iniciativa e força, principalmente ao longo do segundo tempo.
Apesar disso, o vidente alertou que o confronto não deve ser simples e pode ter momentos de equilíbrio.
➡️ Barra x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
No confronto entre Paysandu e Vasco, o cenário é mais incerto. As cartas indicam uma leve vantagem para o tempo paraense, que aparece com energia de superação, enquanto o clube carioca precisa de equilíbrio emocional para não se perder durante a partida.
➡️ Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Já para o duelo entre São Paulo e Juventude, a previsão aponta dificuldades iniciais para o tempo paulista. Ainda assim, há expectativa de melhorias ao longo do jogo, especialmente com mudanças táticas no segundo tempo.
➡️ São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Copa do Brasil promete jogos equilibrados
De forma geral, as indicações específicas indicam confrontos equilibrados, com possibilidade de surpresas ao longo da rodada. Mesmo com alguns favoritos apontados, o vidente reforça que os resultados dependem diretamente do desempenho dentro do campo.
— As cartas mostram tendências, não resultados definitivos — destacou.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas.
- Matéria
- Mais Notícias