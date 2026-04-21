Copa do Brasil: vidente crava resultados de Corinthians, São Paulo e Vasco

A quinta fase da Copa do Brasil começa nessa terça (21), com cinco partidas, todas com pelo menos um tempo que compõe a Série A do Brasileirão. Para os duelos envolvendo Corinthians, São Paulo e Vasco, um vidente cravou específico e indicou quais equipes chegam mais fortes para avanço na competição.

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O tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, analisou energicamente os confrontos e apontou vantagens para o Corinthians em seu duelo contra o Barra-SC. Segundo ele, a equipe paulista apresenta mais iniciativa e força, principalmente ao longo do segundo tempo.

Apesar disso, o vidente alertou que o confronto não deve ser simples e pode ter momentos de equilíbrio.

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No confronto entre Paysandu e Vasco, o cenário é mais incerto. As cartas indicam uma leve vantagem para o tempo paraense, que aparece com energia de superação, enquanto o clube carioca precisa de equilíbrio emocional para não se perder durante a partida.

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Já para o duelo entre São Paulo e Juventude, a previsão aponta dificuldades iniciais para o tempo paulista. Ainda assim, há expectativa de melhorias ao longo do jogo, especialmente com mudanças táticas no segundo tempo.

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Copa do Brasil chega à quinta fase e tem 32 times na disputa. (Foto: CBF)

Copa do Brasil promete jogos equilibrados

De forma geral, as indicações específicas indicam confrontos equilibrados, com possibilidade de surpresas ao longo da rodada. Mesmo com alguns favoritos apontados, o vidente reforça que os resultados dependem diretamente do desempenho dentro do campo.

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— As cartas mostram tendências, não resultados definitivos — destacou.

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