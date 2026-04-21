O Corinthians enfrenta o Barra nesta terça-feira (21), às 21h30, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Time jovem, a equipe catarinense chega para encarar o Timão vivendo o melhor momento de sua história.

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O clube conquistou o Campeonato Catarinense de 2026 e alcançou a quinta fase da Copa do Brasil em sua estreia no torneio, após eliminar América-MG e Volta Redonda nas disputas de pênaltis.

O Barra soma 17 jogos disputados na temporada de 2026, com campanha equilibrada: sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, resultando em 51% de aproveitamento. A equipe balançou as redes 21 vezes e sofreu 11 gols, números que indicam um sistema defensivo consistente aliado a um ataque produtivo ao longo do ano.

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Na Copa do Brasil, o desempenho é mais contido até aqui. Em dois jogos disputados, o Barra empatou ambos, com aproveitamento de 33%, e ainda não marcou nem sofreu gols na competição, mantendo uma sequência de partidas sem alteração no placar.

Barra em 2026:

17 jogos 7V - 5E - 5D 51% aproveitamento 21 gols 11 gols sofridos

Barra na Copa do Brasil

2 jogos 2 empates 33% aproveitamento 0 gols marcados/sofridos

Top-3 do Barra com mais jogos:

17 - Renan Bernabé

17 - Ewerton

17 - Jean Pierre

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Top-3 do Barra com mais gols:

3 - Warley Jr

3 - Gabriel Silva

3 - Renan Bernabé

Top-3 do Barra com mais assistências:

3 - Geovany Soares

2 - Henrique Freitas

1 - Saymon

Barra eliminou América-MG e Volta Redonda na Copa do Brasil (Foto: Richard Ferrari/Thenews2/Folhapress)

História do Barra

Fundado em 18 de janeiro de 2013, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, o Barra Futebol Clube é conhecido como Pescador e tem como principal foco a formação de atletas. Mesmo com pouco mais de uma década de existência, o clube acumula participações relevantes no cenário estadual e nacional.

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No futebol profissional, o Barra conquistou de forma invicta os títulos da Série C do Campeonato Catarinense, em 2015, e da Série B estadual, em 2021. A equipe passou a disputar a elite do futebol catarinense a partir de 2022 e alcançou as semifinais da competição em duas temporadas consecutivas, em 2023 e 2024. Em âmbito nacional, o clube estreou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024 e voltou a disputar a competição na temporada de 2025.

O trabalho de formação de atletas é uma das principais marcas do clube. Nos últimos anos, atletas formados pelo clube também tiveram oportunidades no futebol europeu. O zagueiro Gabriel Jesús, revelação do Campeonato Catarinense de 2024, foi transferido para o Hoffenheim, da Alemanha.

Além do defensor, Bruno Ramos, Marquinho, Bruno Branco, Kauã Vinícius, Bruno Henrique e Krystian Cubas foram negociados com o Académico de Viseu, de Portugal.

Nas categorias de base, o Barra foi campeão catarinense sub-17 e da Copa Santa Catarina da categoria em 2022, enquanto o time sub-20 foi vice-campeão estadual em 2024 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025.

Técnico ex-Corinthians

O técnico do Barra é Bernardo Franco, de 39 anos. O profissional, inclusive, já passou pelo Corinthians como auxiliar técnico da equipe.

Na carreira, também teve passagens por Brusque, Botafogo-PB, Cuiabá, Atlético-MG e Athletico-PR. Além disso, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-15, com a qual conquistou o título do Campeonato Sul-Americano da categoria.

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