Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino e Papão se enfrentam nesta terça-feira (20) pela 5ª fase da Copa do Brasil

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
13:38
Atualizado há 18 minutos
Vasco e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão (Foto: Arte/Lance!)
O Vasco viaja para o Pará para enfrentar o Paysandu nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo Sportv (TV Fechada), da GeTV (Youtube) e do Premiere (Pay-per-view).

Ficha do jogo

Paysandu-escudo-onde-assistir
PAY
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
5ª fase
Copa do Brasil
Data e Hora
terça-feira, 20 de abril de 2026
Local
Mangueirão
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Var
Daiane Muniz (SP)
Onde assistir
SportTV, GeTV e Premiere

Como chegam Paysandu e Vasco para o confronto?

O Vasco chega para a partida embalado após encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. O Gigante da Colina venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, em São Januário, e ganhou fôlego para o confronto. O técnico Renato Gaúcho ainda avalia a condição física dos jogadores para definir a equipe que mandará a campo, mas o elenco principal já viajou para Belém nesta segunda-feira (20).

Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Já o Paysandu chega em bom momento. A equipe paraense, que disputa a Série C em 2026, está há três partidas sem perder, com uma vitória e dois empates no período. Sob o comando de Júnior Rocha, o Papão ocupa a sexta colocação da terceira divisão e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente na Copa do Brasil.

Provável escalação do Remo

Jean Drosny; Matheus Capixaba, Luccão, Iarley e Luciano Taboca; Brian Macapá, Henrico e Salomoni; Lucas Cardoso, Thayllon e Juninho.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma (Paulo Henrirque), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano(Lucas Piton); Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê (JP); Rojas (Adson), Andrés Gómez e David (Spinelli).

