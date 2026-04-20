Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Cruz-Maltino e Papão se enfrentam nesta terça-feira (20) pela 5ª fase da Copa do Brasil
O Vasco viaja para o Pará para enfrentar o Paysandu nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo Sportv (TV Fechada), da GeTV (Youtube) e do Premiere (Pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Paysandu e Vasco para o confronto?
O Vasco chega para a partida embalado após encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. O Gigante da Colina venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, em São Januário, e ganhou fôlego para o confronto. O técnico Renato Gaúcho ainda avalia a condição física dos jogadores para definir a equipe que mandará a campo, mas o elenco principal já viajou para Belém nesta segunda-feira (20).
Já o Paysandu chega em bom momento. A equipe paraense, que disputa a Série C em 2026, está há três partidas sem perder, com uma vitória e dois empates no período. Sob o comando de Júnior Rocha, o Papão ocupa a sexta colocação da terceira divisão e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente na Copa do Brasil.
💰 Aposte na vitória do Vasco @1.75
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU X VASCO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
Provável escalação do Remo
Jean Drosny; Matheus Capixaba, Luccão, Iarley e Luciano Taboca; Brian Macapá, Henrico e Salomoni; Lucas Cardoso, Thayllon e Juninho.
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma (Paulo Henrirque), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano(Lucas Piton); Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê (JP); Rojas (Adson), Andrés Gómez e David (Spinelli).
