São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Jogo vale pela quinta fase da Copa do Brasil
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São Paulo e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Será a estreia tricolor na competição. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere
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Como chegam São Paulo e Juventude para o confronto?
São Paulo chega pressionado por conta da oscilação de resultados, com bastante pressão por parte da torcida em cima do trabalho de Roger Machado. O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Vasco, sofrida de virada.
Ficha do jogo
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Na Copa do Brasil, terá alguns desfalques importantes, como Marcos Antonio e Pablo Maia. Além disso, Bobadilla ainda é apontado como dúvida, após passar mal depois do jogo em São Januário.
São Paulo x Juventude
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O Juventude disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias está na 11ª colocação da tabela, mas vem de vitórias recentes contra o Goiás e o CRB.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X JUVENTUDE
COPA DO BRASIL - 5ª FASE
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 19h15 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan e Danielzinho; Artur, Tapia e Lucca; Calleri.
Provável escalação do Juventude
Gustavo; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca e Marcelo Hermes; Wadson, Alan Kardec e Carlinhos.
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