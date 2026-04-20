São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

São Paulo e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Será a estreia tricolor na competição. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Como chegam São Paulo e Juventude para o confronto?

São Paulo chega pressionado por conta da oscilação de resultados, com bastante pressão por parte da torcida em cima do trabalho de Roger Machado. O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Vasco, sofrida de virada.

Ficha do jogo SAO JUV COPA DO BRASIL IDA - QUINTA FASE Data e Hora terça-feira, 21 de abril de 2026, às 19h15 (de Brasília) Local Morumbis Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR) Var Heber Roberto Lopes (SC) Onde assistir

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na Copa do Brasil, terá alguns desfalques importantes, como Marcos Antonio e Pablo Maia. Além disso, Bobadilla ainda é apontado como dúvida, após passar mal depois do jogo em São Januário.

continua após a publicidade

São Paulo x Juventude

⚽ Aposte em menos de 8.5 escanteios com SuperOdd @2.54

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O Juventude disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias está na 11ª colocação da tabela, mas vem de vitórias recentes contra o Goiás e o CRB.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 19h15 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan e Danielzinho; Artur, Tapia e Lucca; Calleri.

Provável escalação do Juventude

Gustavo; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca e Marcelo Hermes; Wadson, Alan Kardec e Carlinhos.