Barra x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Barra e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique aqui para assistir

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O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.

Ficha do jogo COR BAR 5ª Fase Copa do Brasil Data e Hora Terça-feira, 20 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Ressacada, em Florianópolis (SC) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (BA) Onde assistir

Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.

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História do Barra

Fundado em 2013, o Barra Futebol Clube construiu uma trajetória de crescimento rápido no futebol catarinense e nacional. Em 2015, conquistou de forma invicta o título da Série C do Campeonato Catarinense, primeiro grande passo na escalada do clube nas divisões estaduais. Seis anos depois, em 2021, repetiu o feito ao levantar invicto a taça da Série B do Catarinense, garantindo o acesso à elite.

A estreia na Série A ocorreu em 2022, temporada marcada também por conquistas nas categorias de base, com os títulos do Campeonato Catarinense Sub-17 e da Copa SC Sub-17, além do início das obras do novo complexo esportivo.

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➡️Conheça o Barra FC, comandado por técnico ex-Corinthians e rival do Timão na Copa do Brasil

Nos anos seguintes, o Barra consolidou sua evolução dentro e fora de campo. Em 2023, alcançou a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro e passou a ter reconhecimento da CBF como clube formador. Em 2024, fez sua estreia na competição nacional e manteve protagonismo no estadual, além de avançar em projetos estruturais, como a mudança para o novo Centro de Treinamento.

O grande salto veio em 2025: com a inauguração da Arena Barra FC, o clube conquistou o título do Brasileirão Série D, terminou em primeiro lugar do Grupo A8, garantiu o acesso à Série C de 2026 e confirmou o momento histórico como uma das principais forças emergentes do futebol catarinense.

Partida será disputada no estádio da Ressacada (Foto: Leandro Boeira / Avaí FC)

Confira as informações do jogo entre Barra x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

BARRA X CORINTHIANS

COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (BA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Allan), Breno Bidon, Matheus Pereira e Garro; Kayke e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

BARA: Ewerton Ferreira; Fábio Soares, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê Bernabé, Henrique Freitas e Warley Armentano; Gabriel Silva, Cléo Silva e Lucas Vargas. (Técnico: Bernardo Franco)

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