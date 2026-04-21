O que o Fluminense vai encontrar contra o Operário-PR na estreia da Copa do Brasil?
Adversário do Fluminense chega em sequência de 5 jogos em vitória
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Após a grande vitória sobre o Santos fora de cas, o Fluminense vira a chave imediatamente. O compromisso agora é pela Copa do Brasil, diante do Operário-PR, no jogo de ida da terceira fase. Embora o time paranaense esteja fazendo uma campanha sólida na Série B, ocupando a 7ª colocação, o momento atual da equipe exige cuidados específicos.
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O Operário-PR para a partida contra o Fluminense credenciado por números que impõem respeito. O atual grupo do "Fantasma" superou recentemente a marca de 2018, que era de 14 jogos sem perder, e acumulou incríveis 19 jogos de invencibilidade até a partida contra o Vila Nova, no último sábado (18).
Ao todo, nesta sequência, foram 9 vitórias e 10 empates, somando confrontos pelo Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Campeonato Brasileiro Série B. Embora essa série tenha sido interrompida pela derrota contra o Vila Nova, o dado mostra que o time paranaense é extremamente difícil de ser superado e possui um sistema defensivo que exige paciência.
Nos últimos jogos, a equipe tem oscilado com alguns empates, mas a resiliência demonstrada ao longo da temporada é o maior alerta para o Tricolor.Para o torcedor tricolor que acompanha o futebol brasileiro, o elenco do Operário traz nomes familiares. O time conta com o atacante Pablo (ex-São Paulo e Sport) e o meia Gabriel Boschilia (ex-São Paulo e Internacional). A dupla traz a rodagem de Série A e é o motor criativo da equipe.
O Fluminense vive o oposto do seu adversário em termos de moral imediata. A vitória por 3 a 2 sobre o Santos, na Vila Belmiro, não trouxe apenas três pontos, mas devolveu a confiança necessária ao elenco após dias de protestos e uma sequência sem vitórias.
Contudo, o alerta está ligado. Zubeldía sabe que o Fluminense está no meio de uma maratona exaustiva de jogos. Com a viagem e o desgaste acumulado, a gestão de energia será o maior desafio do treinador. A estratégia deve ser a de construir uma vantagem ainda no jogo de ida, sem abrir mão da segurança defensiva, o principal ponto de atenção após as falhas individuais vistas no último domingo.
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Contudo, o alerta está ligado. Zubeldía sabe que o Fluminense está no meio de uma maratona exaustiva de jogos. Com a viagem e o desgaste acumulado, a gestão de energia será o maior desafio do treinador. A estratégia deve ser a de construir uma vantagem ainda no jogo de ida, sem abrir mão da segurança defensiva — o principal ponto de atenção após as falhas individuais vistas no último domingo.
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