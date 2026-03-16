Convocação da Seleção: Cafu analisa laterais e é sincero sobre Neymar

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Carlo Ancelotti realiza, nesta segunda-feira (16), a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo. O técnico italiano irá chamar jogadores para as partidas contra França e Croácia, ainda este mês. O Lance! conversou com o ex-lateral Cafu, que analisou as opções para a posição. O pentacampeão também aproveitou para falar sobre Neymar.

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- Olha, eu vejo grandes laterais, tanto na esquerda, quanto na direita, são jogadores que estão aí procurando se firmar, principalmente em termos de Seleção, jogadores que se destacam nos clubes, tanto no Brasil, quanto fora do país. Eu acho que para a Copa do Mundo, não vamos ter nenhum tipo de dúvida, vamos ter grandes laterais - comentou Cafu.

➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelas laterais?

- O Neymar, totalmente recuperado e bem, é o Neymar. O Neymar é de um outro pote, um pote completamente diferente dos outros jogadores, um potencial, uma capacidade... É um jogador de outro nível, de alto nível, fora dos parâmetros normais. Mas precisa estar bem, se ele estiver bem, vai ajudar muito a Seleção Brasileira - disse o ex-lateral.

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Laterais-direitos sob comando de Ancelotti

Nas quatro convocações de Ancelotti, quem esteve presente foi o lateral Wesley, ex-Flamengo, que hoje vive grande fase na Roma. Reserva no Rubro-Negro, Danilo figurou em duas listas de Ancelotti, assim como Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. Vanderson, que foi convocado três vezes pelo italiano, se lesionou em jogo pelo Monaco e não deve se recuperar para a Copa do Mundo.

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Laterais-esquerdos convocados por Ancelotti

Assim como Vanderson, Caio Henrique também se lesionou atuando pelo Monaco, mas deve se recuperar a tempo da Copa do Mundo. O jogador, junto com Alex Sandro, do Flamengo, soma três convocações com Ancelotti. Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Douglas Santos, do Zenit, foram convocados duas vezes pelo italiano. Luciano Juba, do Bahia, fecha a lista com uma convocação.

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