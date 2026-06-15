Por onde anda Hazard, craque da Bélgica que se aposentou precocemente? Atleta estava no elenco que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2018

Eden Hazard, jogador belga com passagens marcantes por Lille, Chelsea e Real Madrid, se aposentou em 2023 aos 32 anos de idade. Conhecido pela sua qualidade técnica e grande capacidade de driblar, o atleta chegou a figurar entre os três melhores jogadores da Copa do Mundo em 2018, ano em que a Bélgica eliminou o Brasil e fez a sua melhor campanha no torneio.

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O principal momento da carreira do ponta-esquerda foi no Chelsea, clube que defendeu por sete temporadas, de 2012 a 2019. Ao longo do período, o camisa 10 não escondia o desejo de atuar pelo Real Madrid, sonho que realizou por quatro temporadas, porém sem o mesmo brilho que teve pelo time inglês.

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Desde que pendurou as chuteiras, o belga prioriza o tempo com a família, mas está frequentemente presente em jogos beneficentes. Além disso, já participou de campanhas do Chelsea como modelo e, em 2025, se aventurou no ciclismo ao participar da Mallorca 312, uma das principais competições da Espanha.

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Na ocasião, Eden completou o percurso pedalando por 167 quilômetros e recebendo uma medalha. Ao completar a corrida, bebeu uma lata de cerveja e, em entrevista para uma emissora local, revelou que estava acima do peso e que desejava emagrecer.

— Muito difícil, meu amigo. Minhas pernas estão assim, mas boas, muito boas. Veja os primeiros quilômetros, muito bons, mas os últimos 25, nada, impossível. Tenho que treinar um pouco mais e perder um pouco de peso, e isso é perfeito — admitiu.

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Em entrevista concedida ao The Guardian em 2026, Hazard comentou sobre a sua rotina diária e como vive praticamente em função dos filhos.

— Agora a minha vida é bem simples. Sou pai de cinco. Neste momento, sou mais taxista do que jogador, mas está tudo bem — brincou em entrevista ao The Guardian.

Eden Hazard disputou duas Copas do Mundo com a Bélgica (Foto: JACK GUEZ / AFP)

Motivo da aposentadoria

O jogador viu os seus números e desempenho despencarem na Espanha, além de sofrer com questões relacionadas ao seu peso corporal. De acordo com ele, deixou de gostar de futebol e por isso resolveu se aposentar de forma precoce e surpreendente.

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— Deixei o futebol profissional porque não gostava mais de tudo o que envolvia o jogo. Gostava dos 90 minutos em campo, mas não de todo o resto: viagens, treinos sem fim, mídia — afirmou ao Marca.

— Tenho 34 anos, não 42 como alguns acreditam. Se eu quiser ser treinador aos 50 anos, tenho tempo. Agora posso ver muitas coisas, acompanhar os meus filhos e ir com calma. Os meus três filhos mais velhos jogam no Rayo Majadahonda (time espanhol). Dou conselhos a eles, mas com liberdade total — complementou o ex-jogador em entrevista de 2025.

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