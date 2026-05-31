Presente no Maracanã para a despedida da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, Luciele Rosa, mãe do atacante Luiz Henrique, falou sobre a emoção de ver o filho realizar o sonho de defender o Brasil no maior torneio do futebol mundial.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, a mãe do jogador do Zenit revelou que o momento é resultado de anos de dedicação e esforço do atacante.

— O coração está batendo esperançoso. Graças a Deus, ele batalhou muito e o sonho dele está sendo realizado. Isso é a melhor coisa do mundo para a gente e, às vezes, até ficamos sem palavras — afirmou.

Luciele também relembrou a emoção da família ao receber a notícia da convocação para a Copa. Ela contou que o anúncio foi acompanhado de muita ansiedade e lágrimas.

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Família de Luiz Henrique presente no Maracanã para amistoso do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— A família toda ficou muito emocionada. Teve que ter um remedinho para acalmar o coração, porque não foi fácil. A gente estava muito confiante; claro que ele batalhou muito para isso e, graças a Deus, chegamos lá. Agora vamos trazer o hexa para a gente — disse.

Acostumado a atuar no Maracanã durante as passagens por Fluminense e Botafogo, Luiz Henrique vive agora uma experiência diferente no estádio. Para a mãe, o momento ganha um significado ainda mais especial por acontecer com a camisa da seleção brasileira.

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— Com certeza, agora é um gostinho de sucesso — resumiu.

Família sempre prestigiando Luiz Henrique

A presença da família sempre foi uma constante na trajetória de Luiz Henrique, e não foi diferente em uma das noites mais especiais do atacante com a camisa da Seleção Brasileira. Após participar da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã, em setembro do ano passado, o jogador celebrou o resultado ao lado da esposa, Tammy Parisoto, da filha Anallu e de outros parentes que acompanharam a partida das arquibancadas.

Depois do jogo, Luiz Henrique destacou a importância de ter os familiares por perto em seu retorno ao Rio de Janeiro e à seleção. O atacante afirmou que o apoio serviu como motivação extra dentro de campo e celebrou o carinho recebido da torcida no estádio. A atuação marcou não apenas um momento importante em sua retomada com a equipe nacional, mas também uma celebração em família em um palco que faz parte de sua história no futebol.

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