Luiz Henrique leva internet abaixo com lance no Zenit: 'Seleção'

O Zenit venceu o CSKA Moscou por 3 a 1 neste sábado (2), em partida válida pelo Campeonato Russo. O confronto aconteceu em Moscou, na VEB Arena, casa do CSKA. Luiz Henrique anotou o terceiro gol da equipe de São Petersburgo, e não foi apenas um gol normal. O atacante deixou o defensor adversário no chão, dentro da área, e anotou uma pintura para cravar a vitória do seu time. Com esse golaço, internautas cravam convocação de Luiz e rasgam elogios ao atleta.

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O ex-Botafogo vem somando bons números durante sua passagem na Rússia, contando com 18 jogos, dois gols e três assistências.

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Veja reação da web com gol de Luiz Henrique

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Como foi o jogo

O CSKA abriu o placar aos quatro minutos. Oblyakov converteu cobrança de pênalti. Diveev e Sobolev viraram o marcador para o Zenit. Luiz Henrique fechou a conta aos 15 minutos da segunda etapa. O brasileiro recebeu pela direita e invadiu a área. Driblou a marcação e derrubou um adversário. Finalizou com precisão para marcar.

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A vitória levou o Zenit aos 62 pontos. A equipe lidera o Campeonato Russo. O Krasnodar, segundo colocado, soma 60 pontos e tem um jogo a menos. Faltam apenas duas rodadas para o término da competição e a liderança ainda não está garantida para os Zenitchiki.

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Luiz Henrique está cotado para a convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O atacante já havia declarado: "Estou a um passo da Copa do Mundo".