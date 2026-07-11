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Estúdio dos Beatles manda recado para Haaland: 'Passagem para voltar para casa'

Haaland lança "The Vikings" em suas redes sociais

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 16:01
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Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa
Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Depois de marcar dois gols e protagonizar a eliminação da Seleção Brasileira, o atacante Erling Haaland acendeu o estopim para o duelo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O camisa 9 norueguês usou as redes sociais para provocar abertamente a Inglaterra antes do clássico deste sábado (11), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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    • Haaland publicou uma montagem em que aparece ao lado de companheiros da seleção norueguesa diante de alguns dos principais cartões-postais de Londres. Entre os cenários escolhidos está a icônica faixa de pedestres da Abbey Road, eternizada pelos Beatles na capa de um de seus álbuns mais famosos. Na imagem, os integrantes da banda são substituídos pelos jogadores da Noruega, identificados como "The Vikings".

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    A alfinetada da Abbey Road Studios

    A provocação reverberou rápido. O perfil oficial do Abbey Road Studios no Instagram foi até a publicação do atacante e deixou um aviso claro em tom de desafio:

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    • — Espero que você tenha uma passagem para voltar… para casa — comentou o perfil da Abbey Road Studios na publicação de Haaland.

    A postura ousada do artilheiro marca uma virada de comportamento nesta Copa. Antes de enfrentar o Brasil, Haaland adotou um tom cauteloso e chegou a dizer que a classificação norueguesa era pouco provável. Agora, a poucas horas do clássico europeu, o cenário mudou.

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    Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
    Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

    O laço familiar com a Inglaterra


    O embate ganha ainda mais contornos dramáticos devido à história do próprio jogador. Curiosamente, o craque da Noruega nasceu em solo inglês — mais precisamente em Leeds, na época em que seu pai, o também ex-jogador Alf-Inge Haaland, defendia o Leeds United.

    A estadia na Inglaterra, contudo, durou pouco. Após o pai encerrar a carreira precocemente devido a uma grave lesão, a família retornou à Noruega. Foi lá que o jovem prodígio cresceu e deu os primeiros passos no futebol, no modesto Bryne FK, antes de se tornar o pesadelo que os ingleses tentarão parar logo mais em Miami.

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