Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'
Fala de atacante viralizou nas redes sociais
O atacante Rayan concedeu uma coletiva nesta sexta-feira (26), e respondeu algumas perguntas sobre seu desempenho como titular, e, se a Seleção Brasileira conhecia o elenco do Japão, adversário do Brasil na segunda fase. No entanto, uma resposta sobre um jogador da seleção japonesa repercutiu e preocupou os torcedores.
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Ao ser questionado se conhecia o jogador mais perigoso do Japão, e o que esperavam do confronto, o jovem atacante ficou sem reação com a pergunta.
— Rapaz. Te falar que eu não sei qual é o jogador mais perigoso deles, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte, é trabalhar com o nosso melhor durante a semana e sair com a vitória — brincou.
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Nas redes sociais alguns torcedores brincaram com a situação, principalmente por parecer que o atacante não conhecesse nenhum jogador da seleção japonesa mesmo, no entanto, alguns internautas apontaram preocupação com a fala, afirmando que poderia envelhecer mal.
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Veja a repercussão:
ja era perdemo, toda soberba será castigada— Ryan (@RyanzeraBR77) June 26, 2026
ótima pergunta pra se fazer as vésperas do jogo, historicamente sempre da bom falar merda antes de um jogo importante né raphinha e romario?— Tyrant T-002 (@arrozefeijoad4) June 26, 2026
Pra mim, ele não falou isso na maldade. A seleção do Japão realmente não tem jogadores assim muito conhecidos pela mídia— Alucard (@Alucard72192) June 26, 2026
se isso envelhecesse mal nao faria sentido algum, ninguem é obrigado a saber quem joga no japão, com td o respeito do mundo— João Lucas 💻 (@joaoluucaas_) June 26, 2026
Po, faltou maturidade pro muleque. Mas, se ele tem um pouco mais de acompanhamento com profissionais, ele conseguiria sair dizendo que o ponto forte do Japão é o coletivo e não a individualidade. Nesse contexto ficou parecendo que ele quis dizer que o Japão não tem jogadores…— Relâmpago (@marcolinha02) June 26, 2026
Acho que não teve maldade da parte do Rayan, não soube responder e levou a pergunta em tom de leveza, mais as chances do japonês tratarem ele como o Raphinha 2.0 é alta, vão enxergar como provocação igual o "porrada neles".— KKK (@APHEXTWINYE) June 26, 2026
se ganhar é aura— giovanniᶜᵃᵐ (@giovanniicam) June 26, 2026
agora se perder, esse video vai rodar o Japão inteiro em menos de 1 hora depois do jogo
O atacante, de 19 anos, assumiu o lugar de Raphinha, machucado, na equipe comandada por Carlo Ancelotti e deve ser mantido no time na segunda fase, contra o Japão, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, e busca o primeiro gol na Copa.
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