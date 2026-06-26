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Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'

Fala de atacante viralizou nas redes sociais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 19:02
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)
Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

O atacante Rayan concedeu uma coletiva nesta sexta-feira (26), e respondeu algumas perguntas sobre seu desempenho como titular, e, se a Seleção Brasileira conhecia o elenco do Japão, adversário do Brasil na segunda fase. No entanto, uma resposta sobre um jogador da seleção japonesa repercutiu e preocupou os torcedores.

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    Ao ser questionado se conhecia o jogador mais perigoso do Japão, e o que esperavam do confronto, o jovem atacante ficou sem reação com a pergunta.

    — Rapaz. Te falar que eu não sei qual é o jogador mais perigoso deles, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte, é trabalhar com o nosso melhor durante a semana e sair com a vitória — brincou.

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    Nas redes sociais alguns torcedores brincaram com a situação, principalmente por parecer que o atacante não conhecesse nenhum jogador da seleção japonesa mesmo, no entanto, alguns internautas apontaram preocupação com a fala, afirmando que poderia envelhecer mal.

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    Veja a repercussão:

    O atacante, de 19 anos, assumiu o lugar de Raphinha, machucado, na equipe comandada por Carlo Ancelotti e deve ser mantido no time na segunda fase, contra o Japão, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, e busca o primeiro gol na Copa.

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    Rayan deu uma assistência para Vinícius Júnior abrir o placar contra a Escócia, mas ainda sonha com o primeiro gol na Copa do Mundo
    Rayan deu uma assistência para Vinícius Júnior abrir o placar contra a Escócia, mas ainda sonha com o primeiro gol na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

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