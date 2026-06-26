Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal' Fala de atacante viralizou nas redes sociais

O atacante Rayan concedeu uma coletiva nesta sexta-feira (26), e respondeu algumas perguntas sobre seu desempenho como titular, e, se a Seleção Brasileira conhecia o elenco do Japão, adversário do Brasil na segunda fase. No entanto, uma resposta sobre um jogador da seleção japonesa repercutiu e preocupou os torcedores.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados da Copa e confira o ranking dos terceiros colocados

Ao ser questionado se conhecia o jogador mais perigoso do Japão, e o que esperavam do confronto, o jovem atacante ficou sem reação com a pergunta.

— Rapaz. Te falar que eu não sei qual é o jogador mais perigoso deles, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte, é trabalhar com o nosso melhor durante a semana e sair com a vitória — brincou.

continua após a publicidade

➡️Rayan entra em lista liderada por Pelé em vitória sobre Escócia

Nas redes sociais alguns torcedores brincaram com a situação, principalmente por parecer que o atacante não conhecesse nenhum jogador da seleção japonesa mesmo, no entanto, alguns internautas apontaram preocupação com a fala, afirmando que poderia envelhecer mal.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Veja a repercussão:

ja era perdemo, toda soberba será castigada — Ryan (@RyanzeraBR77) June 26, 2026

ótima pergunta pra se fazer as vésperas do jogo, historicamente sempre da bom falar merda antes de um jogo importante né raphinha e romario? — Tyrant T-002 (@arrozefeijoad4) June 26, 2026

Pra mim, ele não falou isso na maldade. A seleção do Japão realmente não tem jogadores assim muito conhecidos pela mídia — Alucard (@Alucard72192) June 26, 2026

se isso envelhecesse mal nao faria sentido algum, ninguem é obrigado a saber quem joga no japão, com td o respeito do mundo — João Lucas 💻 (@joaoluucaas_) June 26, 2026

Po, faltou maturidade pro muleque. Mas, se ele tem um pouco mais de acompanhamento com profissionais, ele conseguiria sair dizendo que o ponto forte do Japão é o coletivo e não a individualidade. Nesse contexto ficou parecendo que ele quis dizer que o Japão não tem jogadores… — Relâmpago (@marcolinha02) June 26, 2026

Acho que não teve maldade da parte do Rayan, não soube responder e levou a pergunta em tom de leveza, mais as chances do japonês tratarem ele como o Raphinha 2.0 é alta, vão enxergar como provocação igual o "porrada neles". — KKK (@APHEXTWINYE) June 26, 2026

se ganhar é aura



agora se perder, esse video vai rodar o Japão inteiro em menos de 1 hora depois do jogo — giovanniᶜᵃᵐ (@giovanniicam) June 26, 2026

O atacante, de 19 anos, assumiu o lugar de Raphinha, machucado, na equipe comandada por Carlo Ancelotti e deve ser mantido no time na segunda fase, contra o Japão, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, e busca o primeiro gol na Copa.

continua após a publicidade

Rayan deu uma assistência para Vinícius Júnior abrir o placar contra a Escócia, mas ainda sonha com o primeiro gol na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

➡️ Novo formato da Copa do Mundo cria distorções e gera vantagem na rodada final

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável