Éderson celebra convocação à Seleção e manda recado a Wesley

O volante Éderson, convocado neste domingo (7) para a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo, celebrou a convocação e prestou solidariedade a Wesley. O lateral-direito foi cortado da lista devido a uma lesão no adutor da coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Rival da Seleção na estreia manda recado: 'Não temos medo de ninguém'

Via redes sociais, o meio-campista da Atalanta se disse honrado pela a oportunidade e mandou recado ao substituído.

— Os planos de Deus são maiores que os meus, sempre. Honrado em fazer parte da maior Seleção do mundo. Wesley, vamos estar sempre com você! Vamos todos juntos — escreveu o recém-convocado.

O meia da Atalanta, da Itália, foi chamado para substituir o lateral da Roma, que sentiu uma lesão durante amistoso com o Egito, o último antes da Copa do Mundo. Éderson foi escolhido após o corte de Wesley, que vinha sendo peça importante na reta final de preparação.

continua após a publicidade

O camisa 2 sentiu a lesão aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogador fez um cruzamento na linha de fundo e levou a mão para trás da coxa. Depois, caminhou até o meio de campo e foi ao gramado. Ele saiu de campo chorando e foi consolado pelos companheiros.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Convocado para o lugar de Wesley, Éderson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.