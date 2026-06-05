Com nove jogadores convocados, o Flamengo é o clube brasileiro com mais representantes na Copa do Mundo deste ano. Mas, além da exposição da marca rubro-negra durante o torneio, o clube também será recompensado financeiramente por esse feito. A estimativa é de que receba cerca de R$ 225 mil por dia, ao menos até o fim da fase de grupos.

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Por meio do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, cada equipe recebe uma diária de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil) por atleta cedido para a disputa do Mundial. No caso do Flamengo, o valor é multiplicado pelos nove jogadores convocados. São eles:

Brasil: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá Uruguai: Varela, Arrascaeta e De la Cruz Colômbia: Carrascal Equador: Plata

Arrascaeta, do Flamengo, em treino visando a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

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É importante ressaltar que esse será apenas o valor mínimo a ser recebido pelo Flamengo. O montante total será calculado com base na minutagem de cada atleta ao longo da competição. Neste momento, não é possível estimar quanto o clube arrecadará ao término do torneio, já que o valor final dependerá tanto do desempenho individual dos jogadores quanto da campanha de suas respectivas seleções.

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Além da compensação referente à Copa do Mundo, o Flamengo, assim como os demais clubes, também será remunerado pela liberação de atletas para as partidas das Eliminatórias.

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