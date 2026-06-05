Técnico da Argentina atualiza situação de Messi e não descarta cortes antes da Copa

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni atualizou a situação de Messi na véspera do amistoso contra Honduras em preparação para a Copa do Mundo. Em coletiva, o treinador revelou confiança na recuperação do camisa 10, que vem se recuperando de um desconforto muscular no posterior da coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Leo (Messi) vem bem, já treinou uma parte com o grupo. Já não está (treinando) totalmente diferenciado. Inclusive, pode fazer parte de algum dos amistosos, disputar alguns minutos, mas está bem melhor e isso nos dá tranquilidade.

continua após a publicidade

Além de Messi, a Argentina conta com outros jogadores se recuperando de lesões, como Dibu Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz, Cuti Romero, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel. Na coletiva, Scaloni afirmou que espera ver os jogadores dando passos adiante em seus tratamentos e não descartou cortes às vésperas da Copa do Mundo.

- Estamos com a sensação de que os meninos chegam bem. Mas se algum não tiver disponibilidade mínima, ficará fora. Isso está claro. Estamos monitorando. Quando chegar a etapa decisiva, em que eles devem acelerar para saber se chegam (na Copa), tomaremos as decisões que deveremos tomar. Vamos ver na próxima semana, quando iremos acelerar os prazos de recuperação. A semana que vem será importante para exigi-los e ver onde estão. Não quisemos correr riscos até aqui. Mas veremos o que acontece quando aumentarmos a carga.

continua após a publicidade

Neste sábado (6), os jogadores que estão se recuperando de lesões e desgastes musculares, como Messi, serão poupados do amistoso entre Argentina e Honduras. Na terça-feira (9), a Albiceleste encara a Islândia no último jogo antes da estreia na Copa do Mundo, e Scaloni pode contar com Messi e outros nomes que não estarão disponíveis no fim de semana.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.