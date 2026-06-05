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Cena entre Mbappé e Kanté em derrota da França viraliza: 'Coisa feia'

Artilheiro do Real Madrid foi 'ignorado' pelo volante na saída do vestiário

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
15:08
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Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraKylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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A França perdeu para a Costa do Marfim por 2 a 1, no fim da tarde desta quinta-feira (4), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Uma cena entre Mbappé e Kanté na partida viralizou muito nas redes sociais.

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Em vídeo do vestiário da França, o experiente volante aparece cumprimentando todos os companheiros, mas ignora o atacante do Real Madrid. Rapidamente, internautas associaram a atitude de Kanté com o conhecido temperamento de Mbappé.

Veja abaixo o vídeo que gerou a polêmica depois da derrota da França e a repercussão dos torcedores nas redes sociais:

Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

Comentários sobre a cena de Mbappé e Kante

Derrota da França para a Costa do Marfim

Na etapa inicial, a França tomou conta das ações sobre a Costa do Marfim e foi para os vestiários com a vantagem. Na primeira chegada, Mbappé foi acionado na área por Rabiot e bateu firme para boa defesa de Fofana. Em um rápido contra-ataque, Olise recebeu um passe no lado direito e chutou rasteiro para outra intervenção do goleiro rival. Os visitantes assustaram com Adingra roubando uma bola de Tchouaméni, saindo cara a cara com Maignan e finalizando para um milagre do francês. E, após uma pressão, Cherki recebeu um passe na entrada da área, limpou dois marcadores e bateu cruzado para abrir o placar aos 44 minutos.

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Na segunda etapa, França e Costa do Marfim fizeram muitas mudanças e o confronto perdeu intensidade. Ainda assim, os visitantes chegaram ao empate com Doué recebendo uma grande bola em profundidade de Pépé e batendo na saída de Maignan para estufar as redes. A equipe de Didier Deschamps chegou com perigo com Thuram recebendo passe na entrada da área, limpando a marcação e chutando ao lado do gol. Mas, aos 38 minutos, Diallo recebeu um cruzamento do lado direito e bateu de primeira para virar a partida pela Costa do Marfim.

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Irmão de Desiré Doué, Guéla Doué brilhou com a camisa da Costa do Marfim contra a França e foi o melhor jogador em campo. O atleta foi responsável por marcar o gol do empate, além de ter dado a assistência para Diallo estufar as redes e dar a vitória para a equipe africana.

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