Chico Pedrotti fala sobre a volta ao Desimpedidos

Com mais de 30 milhões de seguidores ao longo de mais de 12 anos de estrada, o Desimpedidos retoma dupla que marcou época no canal. Bolívia Zica e Chico Pedrotti retornam ao canal com gás renovado, novos formatos e o retorno do clássico Bolívia Talk Show (BTS), além da versão videocast do Rolê Zica.

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Durante o Rio Fut Summit, o Chico concedeu uma entrevista ao Lance! comentando sobre o retorno ao projeto que marcou sua trajetória profissional.

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No evento, Pedrotti destacou o peso emocional de reassumir um papel de protagonismo ao lado do icônico personagem Bolívia. Segundo ele, o retorno representa mais do que uma nova fase na carreira, trata-se de um reencontro com suas origens.

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- É uma sensação de nostalgia, que deixa o coração quentinho. Foi o lugar onde tudo começou, onde fiz grandes amigos e tive minhas primeiras oportunidades - afirmou.

Além da frente das câmeras, Pedrotti agora assume também uma posição estratégica como diretor de conteúdo, sendo responsável por liderar o reposicionamento editorial do canal. A proposta, segundo ele, é resgatar o chamado "espírito raiz", equilibrando entretenimento e futebol, conceito conhecido como sportainment.

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Chico Pedrotti irá começar um novo formato no Desimpedidos (Foto: Divulgação)

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Ele também comentou sobre a possibilidade de reencontros com antigos membros, como Fred Bruno, que hoje é jornalista da Globo, o qual mantém amizade, e que as portas estão abertas para futuras colaborações.

- O retorno de outras pessoas não depende de mim, mas seria muito legal. A história que construímos juntos é muito forte - disse.

Outro ponto abordado foi a expectativa para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Em tom descontraído, Pedrotti relembrou ações criativas do canal nas edições anteriores e revelou uma nova "estratégia" simbólica envolvendo Ronaldinho Gaúcho como uma espécie de amuleto para ajudar o Brasil na busca pelo hexacampeonato.

O jornalista também comentou sobre a possível convocação de Neymar, demonstrando otimismo quanto à presença do craque na competição.

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- Cara, eu espero que sim. Eu gostaria que o Neymar fosse pra Copa, então eu gostaria que o Ancelotti chamasse - finalizou.

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