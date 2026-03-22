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Desimpedidos pede bênção de Ronaldinho para a Seleção Brasileira

Chico Pedrotti foi o responsável por realizar pedido especial

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
12:00
Ronaldinho Gaúcho em participação no canal Desimpedidos (Foto: Divulgação)
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O Desimpedidos, marca de entretenimento esportivo da NWB, se movimentou em solidariedade ao torcedor brasileiro para ajudar a responder à questão "O que está faltando para a seleção deixar todos confiantes no Hexa?". Conhecedor da tradição do nosso futebol por meio de entrevistas com célebres personagens, o canal foi às ruas ouvir a voz sagrada do povo.

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Vieram as mais diferentes impressões, os mais inusitados depoimentos. "Falta amor". "Precisamos bater tambor e chamar a mãe de santo". "Eu torço pela Argentina". "Os jogadores só se interessam pelos clubes". A conclusão é de que é preciso apelar ao sobrenatural para a Amarelinha resgatar sua magia que encanta os fãs nos quatro cantos do planeta. E nada mais promissor do que pedir a bênção daquele que se consagrou nos gramados como o "Bruxo".

Isso mesmo. Neste domingo (22), ao meio-dia, o Desimpedidos exibe o vídeo em que Chico Pedrotti entrega o 'Amuleto do Desimpedidos' para Ronaldinho Gaúcho abençoar em nome do tão sonhado Hexa brasileiro. O apresentador invadiu o evento de lançamento da minissérie documental sobre a vida de R10 para pedir a bênção e fazer o "ritual".

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O amuleto nada mais é do que a miniatura do craque com o manto verde-amarelo da seleção mais vencedora de todos os tempos e um colar "estilo rapper" que o ídolo costuma usar desde que virou patrimônio do futebol mundial.

No melhor espírito da "zueira" do Desimpedidos, o vídeo invadirá todas as plataformas do canal e também de sua parceira N Sports, que faz parte da mesma holding e é uma das emissoras oficiais da Copa do Mundo.

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Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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