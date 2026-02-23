Volta de Chico e Bolívia promete retorno de quadros 'raízes' do Desimpedidos
Apresentador concedeu entrevista exclusiva ao Lance!
O canal Desimpedidos promete trazer de volta à casa os cases de sucesso que levaram o canal a se tornar um dos maiores no ramo do esporte e entretenimento. O primeiro passo para isso é o retorno da dupla Bolívia Zica e Chico Pedrotti. Junto com eles, voltam à programação o clássico "Bolívia Talk Show (BTS)" e a versão videocast do "Rolê Zica".
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o apresentador comentou seu retorno com entusiasmo.
- A boa notícia é que o Desimpedidos vai voltar a ter uma carinha bem parecida com a que tinha lá no começo. Eu estou voltando para o Desimpedidos, o Chico também. Vamos resgatar os formatos que o pessoal pede muito para voltar e também trazer ideias novas. A gente está muito feliz e empolgado de poder fazer a parada de novo, com a liberdade que a gente sempre teve e agora numa nova fase - celebrou.
A novidade inicial é o quadro "Desinimigos", que tem estreia marcada para 1º de março e selará a paz entre famosos do esporte que tiveram tretas inesquecíveis. Outra estreia é o "Puro Suco", programa semanal em que Bolívia e Chico reagirão ao que de mais interessante, bizarro e engraçado rolou no futebol brasileiro.
Sobre seu retorno, o apresentador explica o que o trouxe de volta à casa, três anos após a sua saída;
- O que me fez querer voltar ao Dseimpedidos foi poder trabalhar de novo com pessoas que eu gosto e me identifico muito. Tanto no lado pessoal, quanto no profissional. Quando o Maurício Terra, que é o nosso diretor, me ligou... falando que o André Barros tinha comprado a NWB de volta, que queria dar uma sobrevida para o Desimpedidos, com um conteúdo mais parecido com o que a gente fazia no começo, mas com total liberdade para criar... Então, a gente está voltando numa fase muito mais leve. E tem tudo pra dar certo, porque a gente tá muito feliz e eu acho que tem uma galera que vai curtir, né? Principalmente vocês que cresceram assistindo essa novelinha desgraçada que é Desimpedidos - brincou.
Mais sobre Bolívia Zica, apresentador do Desimpedidos
Jornalista e influenciador digital, Bolívia ganhou destaque por seus quadros irreverentes e humorísticos no Desimpedidos, onde participou entre cerca de 2014 e 2021 — apresentando programas como o Bolívia Talk Show e outros conteúdos de futebol com humor.
