menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Romário é sincero ao falar sobre Neymar na Seleção: 'Talvez não tenha'

Ex-jogador afirmou que chamaria o camisa 10

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
22:20
Atualizado há 1 minutos
Romário é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraRomário é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-jogador Romário foi sincero ao falar sobre as chances do atacante Neymar na Seleção Brasileira. Durante o evento Fut Summit, no Rio de Janeiro, o tetracampeão mundial afirmou ao Lance! que levaria o camisa 10 do Santos para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Grafite analisa disputa pela camisa 9 da Seleção Brasileira e cita cinco nomes

Ao tratar do assunto, o antigo atacante não julgou a ausência de Neymar na última lista de Carlo Ancelotti. Para Romário, é o italiano que deve definir o futuro do atleta. Apesar disso, ele assumiu ser benéfico para a Seleção a presença do camisa 10.

— O que posso dizer é que o Neymar, talvez não tenha a condição física e clínica, para chegar 100% na Copa do Mundo. Mas como treinador, levaria. Pelo o que ele representa para a nossa Seleção e pelo respeito que ele tem com os outros jogadores. É claro, que esta decisão é do Carlo Ancelotti. O Neymar indo, ou não, vou estar na torcida. Mas acho que passamos a ter mais chances com ele, mesmo não estando 100%. — disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

Além disso, Romário também falou sobre os possíveis nomes que podem assumir o protagonismo na Seleção caso Neymar seja uma ausência na Copa. Para ele, seriam Vini Jr e Raphinha. Contudo, o ex-jogador destacou o fato deles ainda não estarem no nível da dupla que ele fez com Bebeto.

— Eles estão muito longe do Romário e Bebeto. Ainda não tiveram a oportunidade de ganhar nada na Seleção. Mas são dois jogadores importantes, que estão fazendo a diferença no Real Madrid e Barcelona, e espero que também consigam ter esse impacto na Seleção Brasileira — analisou, antes de completar.

continua após a publicidade

— Ninguém será igual o Romário em 94. Mas quem tem que chamar a responsabilidade é o Vini e o Raphinha, pelo nome que eles tem e pela esperança que os torcedores — concluiu.

Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias