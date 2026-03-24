Romário é sincero ao falar sobre Neymar na Seleção: 'Talvez não tenha'

O ex-jogador Romário foi sincero ao falar sobre as chances do atacante Neymar na Seleção Brasileira. Durante o evento Fut Summit, no Rio de Janeiro, o tetracampeão mundial afirmou ao Lance! que levaria o camisa 10 do Santos para a Copa do Mundo.

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Ao tratar do assunto, o antigo atacante não julgou a ausência de Neymar na última lista de Carlo Ancelotti. Para Romário, é o italiano que deve definir o futuro do atleta. Apesar disso, ele assumiu ser benéfico para a Seleção a presença do camisa 10.

— O que posso dizer é que o Neymar, talvez não tenha a condição física e clínica, para chegar 100% na Copa do Mundo. Mas como treinador, levaria. Pelo o que ele representa para a nossa Seleção e pelo respeito que ele tem com os outros jogadores. É claro, que esta decisão é do Carlo Ancelotti. O Neymar indo, ou não, vou estar na torcida. Mas acho que passamos a ter mais chances com ele, mesmo não estando 100%. — disse o ex-jogador.

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Além disso, Romário também falou sobre os possíveis nomes que podem assumir o protagonismo na Seleção caso Neymar seja uma ausência na Copa. Para ele, seriam Vini Jr e Raphinha. Contudo, o ex-jogador destacou o fato deles ainda não estarem no nível da dupla que ele fez com Bebeto.

— Eles estão muito longe do Romário e Bebeto. Ainda não tiveram a oportunidade de ganhar nada na Seleção. Mas são dois jogadores importantes, que estão fazendo a diferença no Real Madrid e Barcelona, e espero que também consigam ter esse impacto na Seleção Brasileira — analisou, antes de completar.

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— Ninguém será igual o Romário em 94. Mas quem tem que chamar a responsabilidade é o Vini e o Raphinha, pelo nome que eles tem e pela esperança que os torcedores — concluiu.

Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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