Bolívia Zica volta ao Desimpedidos e ganha novos programas: 'Desafiador'

Com mais de 30 milhões de seguidores ao longo de mais de 12 anos de estrada, o Desimpedidos retoma dupla que marcou época no canal. Bolívia Zica e Chico Pedrotti retornam ao canal com gás renovado, novos formatos e o retorno do clássico Bolívia Talk Show (BTS), além da versão videocast do Rolê Zica.

As novidades iniciais são o Desinimigos, que tem estreia marcada para 1º de março e selará a paz entre famosos do esporte que tiveram tretas inesquecíveis, e o Puro Suco, programa semanal caseiro, em que a dupla reage a uma curadoria bem peculiar com o que de mais interessante, bizarro e engraçado rolou na semana do puro suco de futebol brasileiro.

O pacote de surpresa inclui vídeos especiais para streaming e redes sociais, um projeto ousado sobre a Copa do Mundo, direcionado a conectar os fãs com a tradição do evento esportivo mais popular e mais uma edição épica da Supercopa Desimpedidos em versão mais quente ainda, a ser exibida no segundo semestre. Nesta segunda-feira (dia 23), a partir das 18 horas, os fãs já têm acesso ao spoiler do que está por vir com a publicação do vídeo nas redes sociais em que Bolívia e Chico dão o "reboot" do canal.

Tudo com novo logo (abaixo) e nova identidade visual e o conteúdo de qualidade com que os fãs interagem e agora mira expandir para novos públicos, indo na contramão dos conteúdos curtos. A NWB incentivou Bolívia com muita participação na construção da nova fase do canal para trazê-lo de volta à casa onde construiu seu prestígio e onde ele mais se sente à vontade.

- Estou feliz e confiante nesta nova fase, num clima leve no canal, sem a preocupação exagerada com audiência ou por criatividade a qualquer custo. Vejo o momento de agora como mais desafiador do que quando o Desimpedidos surgiu: reconectar essa base de fãs que hoje envelheceu junto conosco, mas sente saudades, quer um conteúdo com mais profundidade. Em meio a um cenário de vários formatos já explorados, imensidão de canais, gamificação exagerada e multiplicidade de transmissões, o desafio é algo ainda maior - disse Bolívia.

- Muito emblemática nossa volta ao Desimpedidos. O canal é minha família, entrei em 2016, eu era ator de teatro, nunca tinha trabalhado com futebol e fui o primeiro estagiário de conteúdo, contratado por Bolívia. Fui trabalhar no programa dele e outros da casa. Em seis meses já era o terceiro apresentador, depois dele e de Fred. Deixei em 2024 depois de um legado grandioso para uma legião de fãs e agora retornar ao lugar que me deu a primeira oportunidade da vida, nesta missão instigante com meu amigo e parceiro Bolívia. Trocamos ideias maravilhosas sobre o que funcionava no ar, ele tem uma visão muito boa para tudo e sempre me deu o norte sobre o que era interessante. Vai ser muito legal, muito gostoso, muito trabalhoso, neste ano especial de Copa do Mundo e de grandes projetos na NWB e no nosso grupo. Vai ser mais uma etapa incrível de nossas vidas - completou Chico.