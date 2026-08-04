Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos Evento beneficente do Instituto Neymar Jr. contou com personalidades do esporte e do entretenimento na véspera da decisão do Peixe pela Copa do Brasil.

O Leilão de Neymar reuniu atletas, artistas, empresários e influenciadores na noite desta segunda-feira (3), em São Paulo. A quinta edição do evento beneficente do Instituto Neymar Jr. aconteceu em meio à repercussão sobre a presença do camisa 10 na capital paulista, enquanto a delegação do Santos viajou no mesmo dia para Belém, onde enfrenta o Remo nesta terça-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O Leilão de Neymar movimentou o calendário social do futebol brasileiro e arrecadou recursos para os projetos desenvolvidos pelo Instituto Neymar Jr. O atacante participou normalmente do evento e embarcou para Belém apenas no dia da partida decisiva, situação que gerou debates entre torcedores nas redes sociais.

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Leilão de Neymar reúne elogios de convidados

Entre os convidados do Leilão de Neymar, o empresário Wagner Ribeiro destacou o papel de Neymar Pai na construção da carreira do filho e no desenvolvimento do Instituto.

— O Neymar Pai, toda a parte econômica e da vida fora de campo do Neymar, foi ele quem resolveu. É bem diferente de todos que eu conheço, ele é um gênio. Conheço ele desde o início e sempre falo para ele: você conseguiu esse Instituto. Era um sonho dele, porque morava ali perto. Lembro quando a Prefeitura de Praia Grande concedeu o terreno por um determinado tempo. Ele falou: "Vou fazer". Olha lá que beleza, graças a Deus.

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A Miss Universo Marcella Kozinski participou do evento pela primeira vez e elogiou o trabalho social realizado pelo Instituto Neymar Jr.

— É a primeira vez que estou participando do evento e, sinceramente, eu sempre achei algo maravilhoso. É um trabalho muito lindo o que todos fazem aqui e só de estar na entrada, no comecinho de tudo, já dá para sentir que será algo muito incrível. Não vejo a hora de entrar e conhecer de verdade tudo o que acontece lá dentro.

Marcella Kosinski foi uma das convidadas para o Leilão de Neymar em São Paulo (Foto: Cesar Conventi /Fotoarena/Folhapress)

Quem também marcou presença foi a cantora Ana Castela. Em seu segundo ano no Leilão de Neymar, a artista contou que levou a mãe ao evento e destacou a importância das ações beneficentes promovidas pelo atacante.

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— Eu só vim olhar e participar. Vim trazer minha mãe. É meu segundo ano no leilão do Neymar e fiquei muito feliz pelo convite. Desta vez, trouxe minha mãe para conhecer. Eu também tenho o Instituto Agroplay, que ajuda bastante cidades do Brasil, principalmente quando acontece alguma tragédia, e agora estamos levando o Instituto para a África. Hoje o meu cartão está bloqueado. Ano passado tentei pegar uma festinha na casa do Neymar e não deu certo. Temos muitos artistas no nosso meio, mas acho que faltam artistas que façam isso de coração, de ajudar pessoas e crianças. É muito legal ver isso. O Neymar faz esse trabalho há muitos anos e isso inspira a gente a ajudar ainda mais pessoas.

Neymar viajou para Belém no dia do jogo

Enquanto o Leilão de Neymar acontecia em São Paulo, a delegação do Santos estava em Belém para o compromisso decisivo diante do Remo. O camisa 10 permaneceu na capital paulista para cumprir a agenda beneficente e embarcou apenas na manhã desta terça-feira rumo ao Pará.

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O Santos enfrenta o Remo no Mangueirão em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 no duelo de ida, disputado na Vila Belmiro, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

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