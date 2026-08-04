Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos
Evento beneficente do Instituto Neymar Jr. contou com personalidades do esporte e do entretenimento na véspera da decisão do Peixe pela Copa do Brasil.
O Leilão de Neymar reuniu atletas, artistas, empresários e influenciadores na noite desta segunda-feira (3), em São Paulo. A quinta edição do evento beneficente do Instituto Neymar Jr. aconteceu em meio à repercussão sobre a presença do camisa 10 na capital paulista, enquanto a delegação do Santos viajou no mesmo dia para Belém, onde enfrenta o Remo nesta terça-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
➡️ Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para Copa do Brasil
O Leilão de Neymar movimentou o calendário social do futebol brasileiro e arrecadou recursos para os projetos desenvolvidos pelo Instituto Neymar Jr. O atacante participou normalmente do evento e embarcou para Belém apenas no dia da partida decisiva, situação que gerou debates entre torcedores nas redes sociais.
Leilão de Neymar reúne elogios de convidados
Entre os convidados do Leilão de Neymar, o empresário Wagner Ribeiro destacou o papel de Neymar Pai na construção da carreira do filho e no desenvolvimento do Instituto.
— O Neymar Pai, toda a parte econômica e da vida fora de campo do Neymar, foi ele quem resolveu. É bem diferente de todos que eu conheço, ele é um gênio. Conheço ele desde o início e sempre falo para ele: você conseguiu esse Instituto. Era um sonho dele, porque morava ali perto. Lembro quando a Prefeitura de Praia Grande concedeu o terreno por um determinado tempo. Ele falou: "Vou fazer". Olha lá que beleza, graças a Deus.
A Miss Universo Marcella Kozinski participou do evento pela primeira vez e elogiou o trabalho social realizado pelo Instituto Neymar Jr.
— É a primeira vez que estou participando do evento e, sinceramente, eu sempre achei algo maravilhoso. É um trabalho muito lindo o que todos fazem aqui e só de estar na entrada, no comecinho de tudo, já dá para sentir que será algo muito incrível. Não vejo a hora de entrar e conhecer de verdade tudo o que acontece lá dentro.
Quem também marcou presença foi a cantora Ana Castela. Em seu segundo ano no Leilão de Neymar, a artista contou que levou a mãe ao evento e destacou a importância das ações beneficentes promovidas pelo atacante.
— Eu só vim olhar e participar. Vim trazer minha mãe. É meu segundo ano no leilão do Neymar e fiquei muito feliz pelo convite. Desta vez, trouxe minha mãe para conhecer. Eu também tenho o Instituto Agroplay, que ajuda bastante cidades do Brasil, principalmente quando acontece alguma tragédia, e agora estamos levando o Instituto para a África. Hoje o meu cartão está bloqueado. Ano passado tentei pegar uma festinha na casa do Neymar e não deu certo. Temos muitos artistas no nosso meio, mas acho que faltam artistas que façam isso de coração, de ajudar pessoas e crianças. É muito legal ver isso. O Neymar faz esse trabalho há muitos anos e isso inspira a gente a ajudar ainda mais pessoas.
Neymar viajou para Belém no dia do jogo
Enquanto o Leilão de Neymar acontecia em São Paulo, a delegação do Santos estava em Belém para o compromisso decisivo diante do Remo. O camisa 10 permaneceu na capital paulista para cumprir a agenda beneficente e embarcou apenas na manhã desta terça-feira rumo ao Pará.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O Santos enfrenta o Remo no Mangueirão em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 no duelo de ida, disputado na Vila Belmiro, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Fora de Campo
Incêndio destrói apartamento de Kayky Mota, nadador olímpico pelo BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no CorinthiansHá 2 horas
Fora de Campo
Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'Há 3 horas
Fora de Campo
Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'Há 4 horas
Fora de Campo
PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'Há 5 horas
Fora de Campo
Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'Há 16 horas
Mais LANCE!