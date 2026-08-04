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Gabriel Medina anuncia perda de filho com Isabella Arantes

Esposa do surfista estava grávida de três meses

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 15:29
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Casamento de Gabriel Medina
Casamento de Gabriel Medina (Foto: Reprodução)

Gabriel Medina e Isabella Arantes perderam o filho que esperavam. O tricampeão mundial de surfe confirmou ao site "Ge", nesta terça-feira (4), que a gravidez da esposa não avançou na fase fetal, descoberta revelada pelo exame morfológico realizado aos três meses de gestação.

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A notícia chega apenas cinco dias depois de Medina, de 32 anos, ter se casado com a modelo e empresária e anunciado que seria pai pela primeira vez. O casamento foi celebrado na última quinta-feira (30), na praia de Paúba, em São Sebastião, município do litoral norte de São Paulo.

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Nas redes sociais, após a perda, o surfista compartilhou uma mensagem de esperança: "Tenha fé, não se apresse." Veja abaixo:

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Postagem de Gabriel Medina após perda de filho
Postagem de Gabriel Medina após perda de filho (Foto: Reprodução)

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Medina no circuito mundial

Apesar do momento pessoal, Medina retoma a rotina profissional. O medalhista olímpico embarca nesta terça-feira (4) para Teahupoo, no Taiti, onde disputa a próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe da World Surf League (WSL). Na classificação geral, o brasileiro ocupa o quarto lugar após seis das 13 etapas da temporada.

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