Incêndio destrói apartamento de Kayky Mota, nadador olímpico pelo Brasil Nadador brasileiro se manifestou via redes sociais

O nadador olímpico Kayky Mota perdeu todos os seus pertences após um incêndio destruir o apartamento em que vivia com a noiva, Ellison Colarossi, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o atleta de 27 anos confirmou que ambos estão bem e compartilhou fotos da área externa do imóvel durante o trabalho dos bombeiros.

O brasileiro, que representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024, descreveu a extensão das perdas ao se comunicar com seguidores que enviaram mensagens de apoio. O incêndio foi causado por uma falha mecânica no condomínio.

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Incêndio no apartamento do campeão Olímpico

Incêndio destrói apartamento Kayky Mota (Foto: Reprodução/Instagram)

"Muitas pessoas estão me mandando mensagem, então vou mandar um update: eu basicamente perdi tudo (coisas materiais e sentimentais) nesse apartamento por causa de um incêndio mecânico no condomínio. Felizmente, eu e a Ellison estamos bem e tentando seguir em frente. Sou muito grato por estar recebendo bastante apoio da família da Ellison e de outras pessoas. Deus está conosco", escreveu Kayky.

Nadador olímpico brasileiro se manifesta via redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma segunda publicação, o atleta reforçou a gratidão por ele e a noiva saírem ilesos. "Em momentos como este, é importante que sejamos ainda mais gratos por nossas vidas, pelo que carregamos dentro de nós e pela proteção de Deus. Espero sinceramente que todos os afetados por desastres como este possam encontrar a paz e o conforto de que precisam", declarou.

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Pausa na carreira e noivado

Kayky havia garantido vaga nos Jogos de Paris ao vencer a categoria 100 m borboleta nas três edições do Troféu Brasil anteriores à competição. Em fevereiro de 2025, o Fluminense o contratou para compor sua equipe de natação. Em março de 2026, porém, o nadador anunciou uma pausa na carreira competitiva.

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"Eu cresci dentro de uma piscina. Sonhei, chorei, venci, perdi e amadureci ali dentro. A natação me formou como atleta, mas principalmente como homem. Hoje eu escolho dar uma pausa na natação competitiva. Não porque deixei de amar. Mas porque preciso me reconstruir. Preciso cuidar da minha mente e focar em outros projetos. Isso não é um adeus. É um até logo. O amor pelo esporte continua, mas a pausa é necessária", explicou na ocasião.

Afastado das piscinas, Kayky pediu Ellison Colarossi em casamento em junho de 2026, durante uma viagem a uma praia no Havaí. "O dia mais feliz das nossas vidas e ela disse sim! Para sempre com você", celebrou o atleta nas redes sociais.

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