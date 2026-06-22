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Dê as suas notas: Messi é o grande protagonista da Argentina na vitória sobre a Áustria

Argentinos venceram mais uma e garantiram classificação para mata-mata da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 18:51
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Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, realizada nesta segunda-feira (22) no AT&T Stadium em Dallas, garantiu à Albiceleste a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo. O primeiro tempo foi marcado por uma mistura de emoções para Lionel Messi, que desperdiçou um pênalti logo aos oito minutos, mas se redimiu aos 38 marcando o primeiro e se tornando o maior artilheiro da história da competição.

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    • Após um cruzamento rasteiro de Medina e um corta-luz inteligente de Thiago Almada, o camisa 10 finalizou de canhota para abrir o placar e atingir a marca histórica de 17 gols em Mundiais, superando o recorde anterior de Miroslav Klose.

    Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado, com a Áustria oferecendo perigo em uma cobrança de falta de Sabitzer, defendida por Dibu Martínez, enquanto a Argentina buscava ampliar com Julián Álvarez e Nico González. O triunfo foi selado nos acréscimos, aos 49 minutos, quando Messi aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro Schlager e, após um rebote, marcou seu segundo gol na partida. Com este tento, o capitão argentino chegou aos 18 gols na história das Copas, isolando-se ainda mais como o maior artilheiro de todos os tempos da competição.

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    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Com o resultado, a equipe de Lionel Scaloni mantém 100% de aproveitamento no Grupo J, somando seis pontos e sem ter sofrido nenhum gol até o momento. A Argentina encerra sua participação na fase de grupos contra a Jordânia, no próximo sábado (27), e já entra em campo com a liderança da chave assegurada. Fora das quatro linhas, o pós-jogo foi agitado pelas declarações de Julián Álvarez, que revelou à imprensa o desejo de ser transferido do Atlético de Madrid para realizar um "sonho", em meio a investidas de Real Madrid e Barcelona.

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