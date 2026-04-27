O ex-jogador Dentinho foi anunciado como novo comentarista da TMC (Transamérica Media Company). Ex-Corinthians, Shakhtar Donetsk e campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira em 2009, aos 37 anos assume pela primeira vez o cargo de comentarista.

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Ao longo da carreira, Dentinho ficou conhecido especialmente no Corinthians. O novo comentarista promete usar sua experiência para fornecer análises táticas, leitura de jogo e bastidores do futebol profissional em transmissões e programas.

— Eu amo futebol e, assim, eu continuo próximo daquilo para o que me dediquei a vida toda. É uma oportunidade de explicar o jogo dentro do jogo, de ajudar o torcedor apreciar o lado do jogo que ele, muitas vezes, não acompanha — disse Dentinho.

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A primeira participação de Dentinho aconteceu nesta segunda-feira (27), na estreia no Papo de Craque, 2ª edição, que vai ao ar às 18h.

— Já somos reconhecidos na cobertura esportiva e na transmissão de jogos, com a contratação de Dentinho, agregamos mais robustez e visão técnica a esse time talentoso — afirma Augusto Dolenga Neto, diretor de Conteúdo da TMC.

Dentinho fez sua primeira participação como comentarista (Foto: Reprodução)

Passagem pelo Corinthians e Europa

Natural da cidade de São Paulo, o atacante teve suas primeiras oportunidades na equipe profissional do Timão em 2007. Após ganhar espaço, Dentinho foi importante em 2008, ano em que o Corinthians garantiu o retorno à Série A do Brasileirão, sendo o artilheiro da Série B ao lado do também corinthiano Herrera, e ajudou a equipe a chegar à final da Copa do Brasil.

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Em 2009, ao lado de seu ídolo de infância, Ronaldo Fenômeno, Dentinho teve destaque. Juntos no comando de ataque, o Timão foi campeão paulista invicto e da Copa do Brasil.

Com a camisa alvinegra, Dentinho disputou 187 partidas e marcou 55 gols. "Filho do Terrão", foi vendido ao Shakhtar Donetsk pelo clube em 2011 e fez carreira na Europa, também com passagem pelo Besiktas, da Turquia, em 2012.

Ao todo, Dentinho entrou em campo 197 vezes pelo Shakhtar Donetsk, marcou 29 gols e deu 16 assistências. O brasileiro conquistou 16 títulos, sendo seis vezes o Campeonato Ucraniano.

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