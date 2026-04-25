Cicinho crava placar de Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho, ídolo do São Paulo, cravou uma vitória do Cruzmaltino.

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O palpite do atual comentarista aconteceu durante o programa "Jogo Aberto", da Band, na última sexta-feira (24). Cicinho foi direto ao prever uma vitória do Vasco na partida por 2 a 1.

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Além do ex-jogador, outros comentaristas do programa também palpitaram em uma vitória cruzmaltina. Foram eles: João Paulo Cappellanes, Edu Dracena e João Pedro Reis Sgarbi. A apresentadora Renata Fan palpitou em um empate. Já Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians previu uma vitória do Timão.

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13ª rodada do Brasileirão

A 13ª rodada do Brasileirão acontece entre este sábado (25) e domingo (26). Ao todo, dez jogos acontece ao longo do período. São eles: Remo x Cruzeiro, Bahia x Santos, São Paulo x Mirassol, Grêmio x Coritiba, Corinthians x Vasco, Atlético-MG x Flamengo, Red Bull Bragantino x Palmeiras, Botafogo x Internacional, Fluminense x Chapecoense e Athletico-PR x Vitória.

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