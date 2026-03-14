Brasileirão Feminino volta após Data Fifa com novidade

Após uma pausa para a Data FIFA, o Campeonato Brasileiro Feminino A1 " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)"> Campeonato Brasileiro Feminino A1 retorna à programação da N Sports neste sábado (14), com rodada dupla exclusiva . As partidas serão transmitidas nos canais da emissora no YouTube, Fast TV e também na TV por assinatura.

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O primeiro confronto do dia será entre São Paulo Feminino e Ferroviária Feminino, às 16h, no CT de Cotia. A transmissão começa meia hora antes, com pré-jogo comandado por Luiza Santana, que também ficará responsável pela narração da partida. Os comentários serão de Roberta Nina e Isa Labate, enquanto Lívia Camillo fará a reportagem direto do gramado.

Na sequência, às 18h, o Grêmio Feminino enfrenta o Fluminense Feminino no Estádio Francisco Novelletto. A narração será de Elaine Trevisan, com comentários de Fabíola Andrade e Giselly Correia. A reportagem de campo ficará a cargo de Gio Moura.

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Brasileiro Feminino 2026, Palmeiras X Corinthians (Foto: Marco Miatelo/Gazeta Press)

Cobertura do Brasileirão Feminino

Este é o primeiro ano da N Sports na transmissão do Brasileirão Feminino. A emissora terá uma equipe formada por narradores como Chico Pedrotti, Luiza Santana, Elaine Trevisan e Gerson Jr.. Nos comentários, Roberta Nina e Fabíola Andrade se juntam a convidadas especiais ao longo da competição.

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Além do Campeonato Brasileiro Feminino A1, a emissora também transmitirá a Copa do Brasil Feminina e a Copa Libertadores Feminina.

Formato do campeonato

Na temporada 2026, o Brasileirão Feminino A1 passou por mudanças importantes. O número de equipes aumentou de 16 para 18, enquanto o total de partidas subiu de 134 para 167 jogos. Com isso, o calendário da competição passou de 21 para 23 datas.

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A premiação também foi ampliada. O clube campeão receberá R$ 2 milhões, valor R$ 500 mil maior que o pago em 2025. Já o vice-campeão terá direito a R$ 1 milhão.

Onde assistir

A N Sports está disponível em sete operadoras de TV por assinatura, entre elas Claro TV e Vivo TV, além de plataformas de FAST TV como Samsung TV Plus, LG TV e TCL. O canal também distribui conteúdo em streaming aberto, com transmissões pelo YouTube.

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