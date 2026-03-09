O Palmeiras recebe o Corinthians na próxima sexta-feira (13), às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O clássico marca a retomada da competição após a Data Fifa e terá entrada gratuita para os torcedores palmeirenses.

O resgate dos ingressos teve início às 12h desta segunda (9), por meio do site oficial do clube. O acesso ao estádio será realizado por reconhecimento facial.

Os torcedores do Palmeiras entrarão pelo Setor C1, no Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365. O clássico seguirá a regra de torcida única em vigor no estado de São Paulo, medida adotada pelo Ministério Público em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, o que impede a presença de torcedores visitantes.

Situação das equipes no Brasileirão Feminino

O Palmeiras iniciou bem a competição e é uma das equipes com 100% de aproveitamento. As Palestrinas venceram o América-MG por 4 a 0 na estreia da competição e o Grêmio por 2 a 1 na segunda rodada, desta forma, lideram o Brasileirão, com os mesmos pontos de Flamengo e São Paulo.

O Corinthians, por sua vez, venceu o primeiro jogo diante do América-MG por 1 a 0 e empatou o segundo por 2 a 2 com o Fluminense. O Derby marcará a estreia da treinadora Emily Lima no comando das Brabas.

