Palmeiras anuncia ingressos gratuitos para Derby pelo Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13), na Arena Barueri
O Palmeiras recebe o Corinthians na próxima sexta-feira (13), às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O clássico marca a retomada da competição após a Data Fifa e terá entrada gratuita para os torcedores palmeirenses.
O resgate dos ingressos teve início às 12h desta segunda (9), por meio do site oficial do clube. O acesso ao estádio será realizado por reconhecimento facial.
Os torcedores do Palmeiras entrarão pelo Setor C1, no Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365. O clássico seguirá a regra de torcida única em vigor no estado de São Paulo, medida adotada pelo Ministério Público em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, o que impede a presença de torcedores visitantes.
Situação das equipes no Brasileirão Feminino
O Palmeiras iniciou bem a competição e é uma das equipes com 100% de aproveitamento. As Palestrinas venceram o América-MG por 4 a 0 na estreia da competição e o Grêmio por 2 a 1 na segunda rodada, desta forma, lideram o Brasileirão, com os mesmos pontos de Flamengo e São Paulo.
O Corinthians, por sua vez, venceu o primeiro jogo diante do América-MG por 1 a 0 e empatou o segundo por 2 a 2 com o Fluminense. O Derby marcará a estreia da treinadora Emily Lima no comando das Brabas.
Ingressos para Palmeiras x Corinthians feminino
- Data: sexta-feira, 13 de março
- Horário: 21h30
- Local: Arena Barueri
- Ingressos: https://ingressospalmeiras.com.br/
