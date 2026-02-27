menu hamburguer
Futebol Feminino

Dois clubes desistem de participar da Série A3 do Brasileirão Feminino

Competição inicia em 21 de março com duas baixas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
12:12
Atualizado há 1 minutos
Foto: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF
imagem cameraTaça da Série A3 Feminina. (Foto: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF)
O Valadares, de Minas Gerais, não disputará o Brasileirão Feminino Série A3 nesta temporada. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão, mas comunicado interno, o qual o Lance! teve acesso, abordou o tema.

A nota anuncia a desistência e lamenta: "Sabemos da expectativa que existia e peço desculpas por não conseguirmos dar continuidade nesse momento. Nem sempre as decisões finais dependem só da nossa vontade. Seguimos firmes com o projeto e com o desenvolvimento do futebol feminino. Obrigado pela confiança de sempre. Seguimos juntos", diz. A mensagem indica dificuldades fora das quatro linhas, embora não detalhe os motivos que levaram à desistência. O Araguari ficará com a vaga.

O caso do Valadares se soma o Operário do Mato Grosso do Sul, também segundo apuração da reportagem. Na última edição, o clube caiu para o Vila Nova nas quartas de final, por 3 a 2 no agregado.

Em 2025, equipes como Fortaleza e Real Brasília desistiram da A1. Na sequência, já nesta temporada, o Avaí Kindermann deixou a A2.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Dificuldades na Série A3 do Brasileirão Feminino

As desistências acendem um alerta para a sustentabilidade financeira e estrutural de clubes que chegam às divisões nacionais por mérito esportivo, mas encontram obstáculos para manter o planejamento até a competição nacional.

Em especial na Série A3, porta de entrada do Brasileiro, os desafios logísticos, de investimento e de calendário seguem sendo determinantes para a permanência das equipes. Atualmente, a cota de participação da terceira divisão é de R$ 120 mil.

  • Série A3: início em 21 de março e término previsto para 5 de setembro
  • 14 datas: 126 jogos
  • 32 clubes
  • O formato de turno e returno na 1ª fase
  • Os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil Feminina
  • Os quatro melhores sobem para a A2

