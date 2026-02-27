O Valadares, de Minas Gerais, não disputará o Brasileirão Feminino Série A3 nesta temporada. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão, mas comunicado interno, o qual o Lance! teve acesso, abordou o tema.

A nota anuncia a desistência e lamenta: "Sabemos da expectativa que existia e peço desculpas por não conseguirmos dar continuidade nesse momento. Nem sempre as decisões finais dependem só da nossa vontade. Seguimos firmes com o projeto e com o desenvolvimento do futebol feminino. Obrigado pela confiança de sempre. Seguimos juntos", diz. A mensagem indica dificuldades fora das quatro linhas, embora não detalhe os motivos que levaram à desistência. O Araguari ficará com a vaga.

O caso do Valadares se soma o Operário do Mato Grosso do Sul, também segundo apuração da reportagem. Na última edição, o clube caiu para o Vila Nova nas quartas de final, por 3 a 2 no agregado.

Em 2025, equipes como Fortaleza e Real Brasília desistiram da A1. Na sequência, já nesta temporada, o Avaí Kindermann deixou a A2.

Dificuldades na Série A3 do Brasileirão Feminino

As desistências acendem um alerta para a sustentabilidade financeira e estrutural de clubes que chegam às divisões nacionais por mérito esportivo, mas encontram obstáculos para manter o planejamento até a competição nacional.

Em especial na Série A3, porta de entrada do Brasileiro, os desafios logísticos, de investimento e de calendário seguem sendo determinantes para a permanência das equipes. Atualmente, a cota de participação da terceira divisão é de R$ 120 mil.

Série A3: início em 21 de março e término previsto para 5 de setembro

14 datas: 126 jogos

32 clubes

O formato de turno e returno na 1ª fase

Os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil Feminina

Os quatro melhores sobem para a A2

