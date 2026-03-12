A terceira divisão do futebol feminino nacional está pronta para começar. Organizado pela CBF, o Brasileirão Feminino A3 contará com 32 equipes e terá início no dia 21 de março, com clubes divididos em oito grupos na primeira fase.

A competição mantém o formato com fase inicial regionalizada e depois mata-mata até a decisão. Os quatro semifinalistas do Brasileirão Feminino A3 ascenderão para o Campeonato Brasileiro Feminino A2 2027. Confira todas as informações, conforme divulgado pela entidade nesta quarta-feira (11).

Formato da competição

32 clubes participantes 8 grupos com 4 equipes cada na primeira fase Jogos em turno único dentro do grupo Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata A partir da segunda fase, confrontos em ida e volta O torneio segue com: oitavas, quartas, semifinais e final

Datas principais

Início: 21 de março de 2026

21 de março de 2026 Segunda fase (mata-mata): a partir de 16 de maio

a partir de 16 de maio Finais: previstas para o segundo semestre do calendário da competição

Clubes participantes

Entre os 32 times confirmados estão equipes tradicionais e projetos emergentes do futebol feminino brasileiro, como:

Remo, São José, Galvez, Guarani de Paripueira, Penarol-AM, Portuguesa-AP, Atlético de Alagoinhas, R4 Esporte, Cresspom, Prosperidade, Planalto-GO, Sampaio Corrêa, Araguari-MG, Pantanal-MS, Várzea Grande-MT, Tiradentes-PA, Mixto-PB, Ipojuca-PE, Liga Sanjoanense-PI, Coritiba, Heips-RJ, União-RN, Itapuense-RO, São Raimundo-RR, Brasil de Farroupilha, Criciúma, Juventude-SE, Realidade Jovem, Paraíso-TO, Ypiranga-AP, Rolim de Moura-RO e Mauaense.

1ª rodada do Brasileirão Feminino A3

