Brasileirão Feminino A3 2026: veja formato, datas e times participantes

Competição tem início em 21 de março

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/03/2026
11:51
Taça e medalhas do Brasileirão Feminino A3 Créditos: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF
imagem cameraTaça e medalhas do Brasileirão Feminino A3 Créditos: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF
A terceira divisão do futebol feminino nacional está pronta para começar. Organizado pela CBF, o Brasileirão Feminino A3 contará com 32 equipes e terá início no dia 21 de março, com clubes divididos em oito grupos na primeira fase.

A competição mantém o formato com fase inicial regionalizada e depois mata-mata até a decisão. Os quatro semifinalistas do Brasileirão Feminino A3 ascenderão para o Campeonato Brasileiro Feminino A2 2027. Confira todas as informações, conforme divulgado pela entidade nesta quarta-feira (11).

Formato da competição

  1. 32 clubes participantes
  2. 8 grupos com 4 equipes cada na primeira fase
  3. Jogos em turno único dentro do grupo
  4. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata
  5. A partir da segunda fase, confrontos em ida e volta
  6. O torneio segue com: oitavas, quartas, semifinais e final

Datas principais

  • Início: 21 de março de 2026
  • Segunda fase (mata-mata): a partir de 16 de maio
  • Finais: previstas para o segundo semestre do calendário da competição

Clubes participantes

Entre os 32 times confirmados estão equipes tradicionais e projetos emergentes do futebol feminino brasileiro, como:

Remo, São José, Galvez, Guarani de Paripueira, Penarol-AM, Portuguesa-AP, Atlético de Alagoinhas, R4 Esporte, Cresspom, Prosperidade, Planalto-GO, Sampaio Corrêa, Araguari-MG, Pantanal-MS, Várzea Grande-MT, Tiradentes-PA, Mixto-PB, Ipojuca-PE, Liga Sanjoanense-PI, Coritiba, Heips-RJ, União-RN, Itapuense-RO, São Raimundo-RR, Brasil de Farroupilha, Criciúma, Juventude-SE, Realidade Jovem, Paraíso-TO, Ypiranga-AP, Rolim de Moura-RO e Mauaense.

Coritiba feminino
Foto: Luana Perdoncini/Coritiba

1ª rodada do Brasileirão Feminino A3

21/03

  1. Araguari-MG x São José-SP
  2. Mauaense-SP x Coritiba-PR
  3. Portuguesa-AP x Ypiranga-AP
  4. Tiradentes-PA x São Raimundo-RR
  5. Ipojuca-PE x Mixto-PB
  6. Atlético-BA x Prosperidade-ES
  7. Itapuense-RO x Rolim de Moura-RO
  8. Liga Sanjoanense-PI x Paraíso-TO
  9. Pantanal-MS x Cresspom-DF
  10. R4 Esporte-CE x União-RN

