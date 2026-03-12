Brasileirão Feminino A3 2026: veja formato, datas e times participantes
Competição tem início em 21 de março
A terceira divisão do futebol feminino nacional está pronta para começar. Organizado pela CBF, o Brasileirão Feminino A3 contará com 32 equipes e terá início no dia 21 de março, com clubes divididos em oito grupos na primeira fase.
A competição mantém o formato com fase inicial regionalizada e depois mata-mata até a decisão. Os quatro semifinalistas do Brasileirão Feminino A3 ascenderão para o Campeonato Brasileiro Feminino A2 2027. Confira todas as informações, conforme divulgado pela entidade nesta quarta-feira (11).
Formato da competição
- 32 clubes participantes
- 8 grupos com 4 equipes cada na primeira fase
- Jogos em turno único dentro do grupo
- Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata
- A partir da segunda fase, confrontos em ida e volta
- O torneio segue com: oitavas, quartas, semifinais e final
Datas principais
- Início: 21 de março de 2026
- Segunda fase (mata-mata): a partir de 16 de maio
- Finais: previstas para o segundo semestre do calendário da competição
Clubes participantes
Entre os 32 times confirmados estão equipes tradicionais e projetos emergentes do futebol feminino brasileiro, como:
Remo, São José, Galvez, Guarani de Paripueira, Penarol-AM, Portuguesa-AP, Atlético de Alagoinhas, R4 Esporte, Cresspom, Prosperidade, Planalto-GO, Sampaio Corrêa, Araguari-MG, Pantanal-MS, Várzea Grande-MT, Tiradentes-PA, Mixto-PB, Ipojuca-PE, Liga Sanjoanense-PI, Coritiba, Heips-RJ, União-RN, Itapuense-RO, São Raimundo-RR, Brasil de Farroupilha, Criciúma, Juventude-SE, Realidade Jovem, Paraíso-TO, Ypiranga-AP, Rolim de Moura-RO e Mauaense.
1ª rodada do Brasileirão Feminino A3
21/03
- Araguari-MG x São José-SP
- Mauaense-SP x Coritiba-PR
- Portuguesa-AP x Ypiranga-AP
- Tiradentes-PA x São Raimundo-RR
- Ipojuca-PE x Mixto-PB
- Atlético-BA x Prosperidade-ES
- Itapuense-RO x Rolim de Moura-RO
- Liga Sanjoanense-PI x Paraíso-TO
- Pantanal-MS x Cresspom-DF
- R4 Esporte-CE x União-RN
Tudo sobre
