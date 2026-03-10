A primeira rodada do Brasileirão Feminino Sub-20 começou no fim de semana com jogos movimentados e placares elásticos em diferentes grupos da competição. Entre os destaques do sábado, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 fora de casa, enquanto o São Paulo bateu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Em Salvador, o América-MG superou o Vitória por 1 a 0.

Também no sábado, Vasco e Grêmio protagonizaram um dos jogos mais agitados da rodada. As Crias da Colina buscaram reação após sair perdendo por 3 a 0 e conseguiram o empate por 3 a 3 em Nova Iguaçu. Já em Cuiabá, o Santos largou bem na competição ao golear o Ação-MT por 5 a 1.

No domingo, outras equipes também estrearam com autoridade. O Flamengo venceu o Litoral Norte-BA por 5 a 0 em Salvador, enquanto o Internacional aplicou 6 a 0 sobre o Criciúma fora de casa. A Ferroviária fez o placar mais elástico da rodada ao derrotar o Aliança-GO por 8 a 0. O Corinthians também começou com vitória ao bater o Tarumã-AM por 4 a 0.

Atual campeão da competição, o Botafogo também chamou atenção na estreia. A equipe carioca goleou o Craques do Futuro-AC por 9 a 0 no Estádio Florestão, em Rio Branco, e largou em destaque no torneio. As alvinegras construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza e Yasmin. Na etapa final, Yasmin Menezes voltou a marcar e completou a goleada das Crias Gloriosas, que iniciaram a defesa do título com uma atuação dominante.

Resultados da 1ª rodada do Brasileirão Feminino Sub-20

Vitória 0 x 1 América-MG

Vasco 3 x 3 Grêmio

Sport 0 x 2 São Paulo

Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras

Ação-MT 1 x 5 Santos

Litoral Norte-BA 0 x 5 Flamengo

UDA-AL 0 x 1 Fluminense

Criciúma 0 x 6 Internacional

Taubaté 0 x 2 Red Bull Bragantino

Aliança-GO 0 x 8 Ferroviária

Tarumã-AM 0 x 4 Corinthians

Craques do Futuro-AC 0 x 9 Botafogo

Veja os grupos do Brasileiro Sub-20: