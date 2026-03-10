menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasileirão Feminino Sub-20 começa com goleadas e vitória do Botafogo por 9 a 0

Botafogo estreia com goleada por 9 a 0, Ferroviária aplica 8 a 0 e rodada tem vitórias largas de Flamengo, Internacional e Santos na abertura da competição nacional

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/03/2026
12:13
Botafogo venceu o Craques do Futuro na estreia do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Sueli Rodrigues)
imagem cameraBotafogo venceu o Craques do Futuro na estreia do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Sueli Rodrigues)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A primeira rodada do Brasileirão Feminino Sub-20 começou no fim de semana com jogos movimentados e placares elásticos em diferentes grupos da competição. Entre os destaques do sábado, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 fora de casa, enquanto o São Paulo bateu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Em Salvador, o América-MG superou o Vitória por 1 a 0.

continua após a publicidade

Relacionadas

Também no sábado, Vasco e Grêmio protagonizaram um dos jogos mais agitados da rodada. As Crias da Colina buscaram reação após sair perdendo por 3 a 0 e conseguiram o empate por 3 a 3 em Nova Iguaçu. Já em Cuiabá, o Santos largou bem na competição ao golear o Ação-MT por 5 a 1.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No domingo, outras equipes também estrearam com autoridade. O Flamengo venceu o Litoral Norte-BA por 5 a 0 em Salvador, enquanto o Internacional aplicou 6 a 0 sobre o Criciúma fora de casa. A Ferroviária fez o placar mais elástico da rodada ao derrotar o Aliança-GO por 8 a 0. O Corinthians também começou com vitória ao bater o Tarumã-AM por 4 a 0.

continua após a publicidade

Atual campeão da competição, o Botafogo também chamou atenção na estreia. A equipe carioca goleou o Craques do Futuro-AC por 9 a 0 no Estádio Florestão, em Rio Branco, e largou em destaque no torneio. As alvinegras construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza e Yasmin. Na etapa final, Yasmin Menezes voltou a marcar e completou a goleada das Crias Gloriosas, que iniciaram a defesa do título com uma atuação dominante.

➡️ Camilla Orlando participa de mentoria da Fifa para treinadoras

Resultados da 1ª rodada do Brasileirão Feminino Sub-20

  • Vitória 0 x 1 América-MG
  • Vasco 3 x 3 Grêmio
  • Sport 0 x 2 São Paulo
  • Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras
  • Ação-MT 1 x 5 Santos
  • Litoral Norte-BA 0 x 5 Flamengo
  • UDA-AL 0 x 1 Fluminense
  • Criciúma 0 x 6 Internacional
  • Taubaté 0 x 2 Red Bull Bragantino
  • Aliança-GO 0 x 8 Ferroviária
  • Tarumã-AM 0 x 4 Corinthians
  • Craques do Futuro-AC 0 x 9 Botafogo

Veja os grupos do Brasileiro Sub-20:

  • Grupo A: Craques do Futuro-AC, Botafogo, Vitória e América-MG
  • Grupo B: Litoral Norte-BA, Flamengo, UDA-AL e Fluminense
  • Grupo C: Criciúma, Internacional, Vasco e Grêmio
  • Grupo D: Tarumã-AM, Corinthians, Taubaté e Red Bull Bragantino
  • Grupo E: Aliança-GO, Ferroviária, Sport e São Paulo
  • Grupo F: Ação-MT, Atlético-MG, Palmeiras e Santos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias