Brasileirão Feminino Sub-20 começa com goleadas e vitória do Botafogo por 9 a 0
Botafogo estreia com goleada por 9 a 0, Ferroviária aplica 8 a 0 e rodada tem vitórias largas de Flamengo, Internacional e Santos na abertura da competição nacional
- Matéria
- Mais Notícias
A primeira rodada do Brasileirão Feminino Sub-20 começou no fim de semana com jogos movimentados e placares elásticos em diferentes grupos da competição. Entre os destaques do sábado, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0 fora de casa, enquanto o São Paulo bateu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Em Salvador, o América-MG superou o Vitória por 1 a 0.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Em jogo sem transmissão, Brasil vence Argentina e garante vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20
Futebol Feminino22/02/2026
- Futebol Feminino
Brasil goleia Peru e garante classificação antecipada no Sul-Americano Feminino sub-20
Futebol Feminino11/02/2026
- Futebol Feminino
Olho Nelas: Seleção feminina Sub-20 chega ao Sul-Americano cercada de expectativas
Futebol Feminino04/02/2026
Também no sábado, Vasco e Grêmio protagonizaram um dos jogos mais agitados da rodada. As Crias da Colina buscaram reação após sair perdendo por 3 a 0 e conseguiram o empate por 3 a 3 em Nova Iguaçu. Já em Cuiabá, o Santos largou bem na competição ao golear o Ação-MT por 5 a 1.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
No domingo, outras equipes também estrearam com autoridade. O Flamengo venceu o Litoral Norte-BA por 5 a 0 em Salvador, enquanto o Internacional aplicou 6 a 0 sobre o Criciúma fora de casa. A Ferroviária fez o placar mais elástico da rodada ao derrotar o Aliança-GO por 8 a 0. O Corinthians também começou com vitória ao bater o Tarumã-AM por 4 a 0.
Atual campeão da competição, o Botafogo também chamou atenção na estreia. A equipe carioca goleou o Craques do Futuro-AC por 9 a 0 no Estádio Florestão, em Rio Branco, e largou em destaque no torneio. As alvinegras construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Thaynara, Bya, Coutinho, Mariana Piccolo, Luiza e Yasmin. Na etapa final, Yasmin Menezes voltou a marcar e completou a goleada das Crias Gloriosas, que iniciaram a defesa do título com uma atuação dominante.
➡️ Camilla Orlando participa de mentoria da Fifa para treinadoras
Resultados da 1ª rodada do Brasileirão Feminino Sub-20
- Vitória 0 x 1 América-MG
- Vasco 3 x 3 Grêmio
- Sport 0 x 2 São Paulo
- Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras
- Ação-MT 1 x 5 Santos
- Litoral Norte-BA 0 x 5 Flamengo
- UDA-AL 0 x 1 Fluminense
- Criciúma 0 x 6 Internacional
- Taubaté 0 x 2 Red Bull Bragantino
- Aliança-GO 0 x 8 Ferroviária
- Tarumã-AM 0 x 4 Corinthians
- Craques do Futuro-AC 0 x 9 Botafogo
Veja os grupos do Brasileiro Sub-20:
- Grupo A: Craques do Futuro-AC, Botafogo, Vitória e América-MG
- Grupo B: Litoral Norte-BA, Flamengo, UDA-AL e Fluminense
- Grupo C: Criciúma, Internacional, Vasco e Grêmio
- Grupo D: Tarumã-AM, Corinthians, Taubaté e Red Bull Bragantino
- Grupo E: Aliança-GO, Ferroviária, Sport e São Paulo
- Grupo F: Ação-MT, Atlético-MG, Palmeiras e Santos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias