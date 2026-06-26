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Brasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeções

Expectativas pelo título e pelos prêmios individuais movimentam torcedores das principais seleções do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 11:28
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Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo com 48 seleções tem mobilizado torcedores ao redor do mundo e alimentado a expectativa pelo título entre as nações que seguem vivas na disputa. Com o fim da fase de grupos se aproximando e parte das seleções já garantidas no mata-mata, o otimismo dos fãs também se reflete nas apostas sobre quem levantará o troféu e quais jogadores devem se destacar no torneio. O Brasil, por exemplo, tem torcedores que acreditam na conquista do hexa nos Estados Unidos.

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  • Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.

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    Levantamento da "Betano", com base nas apostas realizadas entre os dias 11 e 24 de junho nos mercados em que a plataforma opera, mostra como os torcedores de diferentes países enxergam as chances de suas seleções e de seus principais atletas na Copa do Mundo. Nomes como Endrick, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi lideram disputas individuais.

    Brasil campeão e Endrick destaque

    Os brasileiros seguem otimistas com a possibilidade do sexto título. O volume de apostas para a Seleção Brasileira vencer a Copa é de 60,4%, um pouco abaixo dos mais de 70% registrados antes do início do Mundial, mas ainda muito à frente de Portugal, segundo favorito entre os apostadores brasileiros, com 6,3%.

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    Sensação entre os convocados, Endrick também lidera a preferência para conquistar o prêmio de melhor jogador jovem da competição, com 58,6% das apostas. Na sequência aparece Lamine Yamal, da Espanha, com 13,9%.

    Fenômeno Lionel Messi

    A atual campeã começou bem a campanha, e a confiança dos argentinos em um bicampeonato consecutivo também aparece nas apostas. Do total de palpites feitos no país, 69,1% apontam para a permanência do troféu na Argentina. A França surge na segunda colocação, com 5,5%.

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    Lionel Messi lidera a preferência dos argentinos em três categorias individuais: artilheiro (28,9%), líder em assistências (28,7%) e melhor jogador da competição (40,6%).

    Otimismo em Portugal? Sim!

    Os portugueses estão empolgados com a possibilidade da primeira conquista da Copa do Mundo. As apostas feitas no país colocam a seleção nacional na liderança, com 40,8% da preferência. A França aparece em segundo lugar, com 11%.

    Cristiano Ronaldo é o favorito para terminar como artilheiro do torneio, com 29,6% das apostas, enquanto Vitinha lidera entre os candidatos a maior garçom da competição, com 29,4%.

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    Alemães discretos, mas confiantes

    Os alemães demonstram mais cautela, mas seguem confiantes em uma nova conquista mundial após 12 anos. As apostas feitas na plataforma apontam a Alemanha como favorita em 47,1% dos palpites.

    Entre os destaques individuais, Kai Havertz é a principal aposta do país para terminar como artilheiro, aparecendo em terceiro lugar na disputa, com 8,9%. À frente dele estão Kylian Mbappé (17,9%) e Harry Kane (15,1%).

    Levantamento feito pelas apostas na primeira fase da Copa do Mundo; Brasil é favorito para conquista do hexa (Foto: Arte/IA)

    Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), com gols de Vini Jr duas vezes e Matheus Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e assegurou uma posição mais favorável no início da fase eliminatória.

    Além da classificação, a vitória definiu também a data do próximo compromisso do Brasil no torneio. Por ter avançado em primeiro lugar, a Seleção disputará os 16 avos de final na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, NRG Stadium, em Houston, no Texas, Estados Unidos, após a seleção empatar com a Suécia em 1 a 1, na noite de quinta-feira (25). Desta forma, os japoneses encerraram a participação na fase de grupos da Copa do Mundo na segunda colocação.

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