Brasil x Japão está confirmado na fase 16-avos de final. Veja odds, mercados e onde apostar no confronto.

O Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira (29/06), às 14h, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo 2026, mas o confronto carrega um dado que as casas de apostas não ignoram: a Seleção perdeu o último duelo contra os Samurais Azuis por 3 a 2.

Mesmo com 11 vitórias em 13 jogos no histórico, a odd de 1.70 para o Brasil mostra que esse mata-mata tem muito mais tensão do que parece.

Neste artigo dedicado a maiores de 18 anos, você confere as odds detalhadas do confronto em diferentes plataformas, os mercados em destaque, as chances do Brasil chegar ao Hexa e o chaveamento completo da Seleção até a final.

Brasil x Japão definido: o que o confronto significa para as apostas

No primeiro jogo do mata-mata da nossa seleção, o Brasil é apontado como favorito nos melhores sites de apostas na Copa do Mundo, e não só por ser pentacampeão mundial.

Embora tenha perdido o último embate contra o Japão por 3 a 2, soma 11 vitórias em 13 duelos, que tiveram ainda 2 empates.

A expectativa pelo confronto já era alta desde o sorteio dos grupos, em dezembro de 2025. O Brasil confirmou o favoritismo na fase de grupos ao avançar em primeiro no Grupo C, com duas vitórias e um empate, somando 7 pontos.

O Japão, por sua vez, realmente foi o coadjuvante no Grupo F, que teve a Holanda como líder. Os Samurais Azuis empataram com os holandeses por 2 a 2 na estreia, golearam a Tunísia por 4 a 0, e ficaram no 1 a 1 diante da Suécia, para somar 5 pontos.

Odds do confronto Brasil x Japão

As odds para a vitória do Brasil estão na faixa de 1.70 nas principais plataformas de apostas licenciadas, o que representa uma probabilidade implícita de 58,8% a favor da Seleção.

Além de ter perdido apenas um dos 13 duelos contra o Japão, a equipe brasileira tem 100% de aproveitamento diante de adversários asiáticos em Copas do Mundo, com 4 vitórias em 4 duelos, ou seja, mais um fator que pesa nas cotações.

Dado esse contexto, confira na tabela como estão as odds para o mercado de Resultado Final (1x2) para o confronto que ocorre às 14h do dia 29/06, acompanhadas das probabilidades implícitas:

Vitória do Brasil Empate Vitória do Japão Casa de aposta 1.75 (57,14%) 3.60 (27,78%) 4.80 (20,83%) BetMGM 1.76 (56,82%) 3.70 (27,03%) 4.90 (20,41%) Superbet 1.71 (58,48%) 3.75 (26,67%) 4.60 (21,74%) Sportingbet

Odds verificadas no dia 26/06/2026, às 6h08, sujeitas a alterações contínuas. Jogue com responsabilidade. Apostas são restritas a maiores de 18 anos.

Chances do Brasil ir longe (longo prazo)

Com a confirmação do primeiro lugar no Grupo C, o caminho do Brasil rumo ao Hexa fica mais claro. Caso avance contra o Japão, a Seleção pega o vencedor de Costa do Marfim x Noruega ou França (quem perder enfrenta os marfinenses).

Nas quartas de final, o caminho é mais incerto, uma vez que ainda restam jogos a serem realizados para a definição completa do mata-mata. Alguns adversários possíveis são Inglaterra e México.

Além disso, uma eventual semifinal contra a Argentina já aparece no radar, enquanto Alemanha ou Holanda só cruzariam o caminho do Brasil em uma final.

Confira o chaveamento completo e as odds para o Brasil alcançar cada fase:

Fase Data e horário Possíveis adversários Odds para alcançar à fase 16-avos de final 29 de junho (segunda-feira) - 14h Japão N/A Oitavas de final 5 de julho (domingo) - 17h Costa do Marfim, Noruega ou França 1.36 Quartas de final 11 de julho (sábado) - 18h México ou Inglaterra 2.15 Semifinal 15 de julho (quarta-feira) - 16h Argentina, Portugal ou Colômbia 3.50 Final 19 de julho (domingo) - 16h Espanha, França, Alemanha ou Holanda 5.75

Odds verificadas na Superbet no dia 26/06/2026, às 7h14, sujeitas a alterações contínuas. Jogue com responsabilidade. Apostas são restritas a maiores de 18 anos.

Mesmo avançando em primeiro lugar, as odds para o título do Brasil continuam na faixa de 13.00, representando uma probabilidade de 7,69% para o Hexa, de acordo com a cotação na Superbet.



A França segue como maior favorita, com odd 5.00 (20%), seguida pela Espanha, com odd 6.50 (15,38%) para o título, conforme nossa apuração feita em 26/06/2026.

Onde apostar em Brasil x Japão

Para apostar no confronto, recomendamos casas licenciadas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), como Superbet, Sportingbet e BetMGM.

Além de oferecerem um ambiente seguro, essas plataformas contam com linhas competitivas para Brasil x Japão, incluindo mercados além do resultado final, como gols, desempenho por tempo e apostas em jogadores específicos, como Vini Jr.

Confira, em detalhes, as cotações na tabela abaixo:

Mercado em destaque Odds Onde apostar Vencer Algum dos 2 Tempos: Brasil 1.39 Sportingbet Mais de 2.5 Gols 2.05 BetMGM Marcar a Qualquer Momento: Vini Jr. 2.50 Superbet

Odds verificadas no dia 26/06/2026, às 6h08, sujeitas a alterações contínuas. Jogue com responsabilidade. Apostas são restritas a maiores de 18 anos.

Os mercados listados na tabela estão de acordo com os contextos a seguir:

O Brasil venceu 3 dos 6 tempos jogados na primeira fase; Brasil e Japão marcaram 7 gols, cada, na competição; Vini balançou a rede em todos os jogos, e soma 4 gols.

Para conferir mais informações, sugerimos a leitura do nosso guia de apostas na Copa do Mundo 2026.

Atenção: as odds podem mudar até o jogo

As odds de apostas refletem as probabilidades de um evento acontecer e mudam conforme novas informações surgem.

Ou seja, um desfalque de última hora, uma lesão confirmada, mudanças climáticas ou até a confirmação de um craque na escalação são fatores que alteram as cotações.

Por isso, não deixe de acompanhar as últimas notícias sobre Brasil x Japão no mata-mata da Copa do Mundo antes de apostar e lembre-se de verificar como estão as odds no momento da sua aposta.

Como reunimos e comparamos as odds

Todas as odds veiculadas pelo Lance! são conferidas diretamente no site ou app oficial das casas de apostas.

Reforçamos que nossa equipe usa como referência somente marcas devidamente legalizadas no Brasil, seguindo as diretrizes da Lei 14.790/2023, conhecida como Lei das Bets.

Jogue com responsabilidade

Por fim, vale lembrar que apostas esportivas são entretenimento, não fonte de renda, além de serem restritas a pessoas maiores de 18 anos.

Por isso, não se deixe levar pela empolgação do mata-mata, defina um limite antes de apostar em Brasil x Japão e jogue apenas com valores que você pode perder, sem comprometer o seu orçamento ou sua saúde mental.

Caso você ou alguém próximo sinta que as apostas estão saindo do controle, não hesite em buscar ajuda. O CVV atende esses casos pelo 188 e o site Jogue com Responsabilidade oferece recursos de apoio.

Perguntas frequentes

Ainda ficou na dúvida sobre como estão as apostas para Brasil x Japão na segunda fase da Copa do Mundo? Abaixo reunimos as principais perguntas sobre o tema.

Quais as odds de Brasil x Japão?

As odds para uma vitória do Brasil estão oscilando na casa de 1.70, no dia 26/06/2026. Já as cotações pró-Japão variam entre 4.60 e 4.90, conforme nossa apuração.

Quais as chances do Brasil ser campeão?

O Brasil tem 7,69% de chances de ser campeão, seguindo uma odd 13.00. Esse índice pode mudar de acordo com a análise de cada casa de aposta.

Onde apostar no jogo Brasil x Japão?

Você pode apostar em casas de apostas legalizadas sugeridas pelo Lance!, como Superbet, BetMGM e Sportingbet. Elas oferecem linhas de destaque como Mais de 2.5 Gols e Gol do Vini Jr., por exemplo.

As odds mudam até o início de Brasil x Japão no mata-mata da Copa?

Sim, odds sofrem mudanças constantes, considerando fatores como escalações, desfalques e até o clima previsto para a partida.