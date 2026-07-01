Treino do Flamengo tem trote com guerra de ovo e farinha em Portugal; veja vídeo Andrew completou mais um ano de vida e virou alvo dos companheiros

O treino do Flamengo nesta terça-feira (1), em Portugal, foi marcado por um momento de descontração durante a intertemporada. Aniversariante do dia, o goleiro Andrew foi o alvo do tradicional trote promovido pelos companheiros e acabou participando de uma verdadeira guerra de ovo e farinha no gramado.

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Como manda a tradição no futebol, o goleiro, que completa 25 anos, recebeu ovos e farinha no campo do resort em que o Flamengo está hospedado. No entanto, a brincadeira rapidamente ganhou novos protagonistas e deixou de envolver apenas o aniversariante.

Samuel Lino foi um dos primeiros a ampliar o trote. O atacante pegou um ovo e acertou Wallace Yan, que não deixou barato e saiu correndo atrás do companheiro.

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— Vou te pegar, Lino, vou te pegar. Eu não tinha nada com o assunto — brincou Wallace Yan, arrancando risadas dos jogadores e integrantes da comissão técnica.

Wallace Yan sujo de ovo e farinha durante treino do Flamengo em Portugal (Foto: Reprodução)

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A perseguição divertiu quem acompanhava o treino e mostrou o ambiente leve vivido pelo elenco rubro-negro durante o período de preparação em Portugal.

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Andrew também entrou na brincadeira. Depois de ser alvo do trote, o goleiro revidou e acertou Wallace Yan com um ovo, aumentando ainda mais a "guerra" entre os companheiros. Em meio às risadas, o aniversariante prometeu revanche pela forma como foi surpreendido.

— Trairagem, trairagem. Eu sou, parceiro, pô. Vai ter volta — afirmou Andrew, goleiro do Flamengo.

Andrew, aniversariante do dia, recebe trote durante treino em Portugal (Foto: Reprodução)

O momento descontraído aconteceu durante a intertemporada do Flamengo em Portugal, onde o elenco realiza treinamentos e amistosos visando à sequência da temporada. O primeiro compromisso será na sexta-feira, quando encara o River Plate.

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