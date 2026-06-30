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Flamengo analisa proposta da Europa e define permanência de Emerson Royal

Clube carioca recebeu nos últimos dias proposta de um clube da Inglaterra para negociar o jogador

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:10
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Emerson Royal durante partida do Flamengo
Emerson Royal durante partida do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo analisou nos últimos dias uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal, no valor de R$ 53 milhões. Após avaliar o cenário de mercado, a diretoria rubro-negra optou por manter o jogador no elenco, apesar dos altos valores envolvidos na negociação.

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    O principal fator para a decisão foi justamente a dificuldade de encontrar uma reposição no mercado, além da avaliação interna positiva sobre o atleta. Apesar das críticas constantes de parte da torcida, Emerson Royal segue sendo um jogador bem avaliado nos bastidores do clube.

    Existe a possibilidade de as conversas pela negociação do jogador serem retomadas, mas isso só deve acontecer caso o Aston Villa apresente uma proposta superior à oferta inicial.

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    Tanto o técnico Leonardo Jardim quanto os integrantes de sua comissão técnica entendem que o lateral tem potencial para evoluir e apresentar um desempenho melhor com a camisa do Flamengo. Internamente, a avaliação é de que o jogador reúne todas as condições para crescer de rendimento ao longo da temporada.

    A comissão técnica também considera que o período de treinamentos realizado em Portugal durante a intertemporada é fundamental para a adaptação e evolução do atleta. A expectativa é que, após a Copa do Mundo, Emerson Royal consiga manter uma sequência em alto nível e corresponda à confiança depositada pelo clube.

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    Outro ponto que pesou na decisão da diretoria foi a dificuldade para encontrar um substituto. Embora atualmente seja reserva de Guillermo Varela, uma eventual saída de Emerson Royal obrigaria o Flamengo a buscar outro lateral-direito no mercado, cenário visto como delicado pela cúpula rubro-negra. A informação da negativa do Flamengo foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem do Lance!.

    Neste momento, o planejamento do Flamengo é direcionar seus esforços para reforçar outras posições do elenco, especialmente o ataque e o meio-campo.

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    Passagem de Emerson Royal pelo Flamengo

    Desde que chegou ao Flamengo, Emerson Royal ainda não conseguiu se firmar. Contratado por cerca de R$ 80 milhões, o lateral-direito não correspondeu às expectativas criadas em torno de sua contratação. O jogador soma 40 jogos pelo Rubro-Negro com um gol e cinco assistências anotadas.

    Com passagens por grandes clubes do futebol europeu, como Milan e Tottenham, a expectativa era de que o jogador tivesse um impacto imediato no time rubro-negro. No entanto, até o momento, o desempenho apresentado esteve abaixo do esperado, fazendo com que o atleta fosse alvo de críticas por parte da torcida.

    Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu
    Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

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