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Tuchel exalta mentalidade da Inglaterra após virada: 'Não perca a crença'

A Inglaterra eliminou a RD Congo na Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 16:33
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Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Thomas Tuchel atribuiu a classificação da Inglaterra às oitavas de final da Copa do Mundo à força mental da equipe. Após a vitória por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase, em Atlanta, o treinador afirmou que os ingleses mantiveram a confiança mesmo depois de saírem atrás no placar e destacou a insistência ofensiva até a virada. Agora, a seleção enfrentará o México nas oitavas de final, no próximo domingo (5), no Estádio Azteca.

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    Mentalidade foi decisiva para a virada

    Tuchel admitiu que viveu momentos de tensão durante a partida, principalmente após o gol sofrido logo na primeira chegada da equipe congolesa. Segundo o treinador, a Inglaterra encontrou dificuldades no início, mas conseguiu crescer após a primeira parada para hidratação e criou oportunidades suficientes para conquistar a classificação.

    — Foi a mesma coisa (o estresse), mas a gente continuou acreditando. Tivemos o pior início possível, tomando um gol na primeira chance deles. Depois da primeira pausa para hidratação, a gente melhorou, criamos oportunidade atrás de oportunidade. Eu acho que deveria ter sido um pênalti no Harry Kane. A gente continuou atacando, continuou acreditando. Os substitutos entraram, colocaram todo o esforço. Vencemos merecidamente, mas tivemos que trabalhar bastante, e é assim que funciona. Foi brilhante.

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    Elogios à postura da equipe e a Harry Kane

    O treinador também valorizou a atuação do goleiro da RD Congo, que fez diversas defesas importantes ao longo da partida, mas ressaltou que a persistência da Inglaterra foi determinante para a reação. Para Tuchel, a equipe demonstrou maturidade para não perder o controle mesmo diante das dificuldades.

    — Era aquilo que eu estava falando: a gente tem que ter a mentalidade correta. Se ficar difícil, vai ter que ficar difícil. Não perca a paciência, não perca a crença. A gente continuou batendo, atacando. As defesas que ele fez foram incríveis, mas todo o crédito vai para a nossa mentalidade e para a crença que os jogadores tiveram.

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    Ao ser questionado sobre o momento vivido por Harry Kane, autor dos dois gols da classificação inglesa, Tuchel respondeu de forma direta.

    — Sim, ele continua melhorando.

    Com o resultado, a equipe comandada por Thomas Tuchel enfrentará o México nas oitavas de final, no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca. O vencedor do confronto poderá cruzar o caminho da Seleção Brasileira nas quartas de final.

    Harry Kane vibra após classificação da Inglaterra na Copa do Mundo
    Harry Kane marcou duas vezes na vitória da Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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