Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos Léo Nannetti coleciona momentos especiais com a Amarelinha durante o Mundial

A Copa do Mundo de 2026 tem sido marcante para diversos jogadores da Seleção Brasileira. Mas, para um integrante que sequer entrou em campo, o torneio representa a realização de um sonho de infância. Aos 18 anos, o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, acompanha o Brasil durante toda a competição e vive, diariamente, uma experiência considerada estratégica para o seu desenvolvimento.

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A dimensão desse momento ficou evidente após a classificação do Brasil às oitavas de final, com a vitória sobre o Japão. Na comemoração do segundo gol da Canarinho, Léo Nannetti apareceu em registros celebrando ao lado de integrantes da comissão técnica e do estafe da Seleção.

Léo Nannetti abraça membros da comissão técnica da Seleção Brasileira em gol da classificação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pouco depois, ao término da partida, recebeu, já no gramado, um forte abraço de Alisson, titular do Brasil e uma de suas grandes referências na posição.

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Léo Nannetti, goleiro do Flamengo, abraça Alisson após classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

As imagens traduzem o significado da oportunidade para o jovem goleiro. Mesmo sem estar entre os atletas inscritos para disputar partidas, Léo participa da rotina da Seleção, acompanha toda a preparação para os jogos e divide o dia a dia com alguns dos principais goleiros do futebol mundial.

A presença do jogador do Flamengo no grupo não aconteceu por acaso. A comissão técnica entende que Léo Nannetti reúne características que o colocam entre os goleiros mais promissores da nova geração brasileira. Muito bem avaliado por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção, ele foi novamente chamado para integrar os treinamentos em uma metodologia adotada pela comissão, que trabalha diariamente com quatro goleiros, embora apenas três tenham sido inscritos na Copa do Mundo: Alisson, Ederson e Weverton.

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Além de completar os trabalhos específicos da posição, a experiência aproxima o jovem da realidade da Seleção principal e o coloca em contato direto com profissionais que podem fazer parte de sua trajetória nos próximos ciclos de Copa do Mundo.

Quando foi informado de que permaneceria com a delegação durante todo o Mundial, Léo Nannetti destacou a importância da oportunidade para sua evolução.

"Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz e grato por poder estar novamente com a Seleção Brasileira, só que, desta vez, na Copa do Mundo. É uma ótima oportunidade para eu evoluir como atleta. Vou estar treinando ao lado de grandes inspirações e ídolos. Espero conseguir desfrutar ao máximo desse momento para, quando voltar ao Brasil, ajudar ainda mais o Flamengo."

A expectativa da comissão técnica é justamente essa: que o período ao lado de nomes como Alisson, Ederson, Weverton e Taffarel acelere o desenvolvimento do goleiro rubro-negro. A convivência diária proporciona aprendizados técnicos, táticos e comportamentais que dificilmente seriam encontrados em outro ambiente.

Seleção repete estratégia com goleiros

O histórico recente reforça essa estratégia com jovens goleiros. Em 2019, Hugo Souza também passou por um processo semelhante de integração à Seleção, ainda no início da carreira, antes de ganhar espaço no profissional do Flamengo, na época. Agora, Léo Nannetti segue um caminho parecido e passa a ser observado como um nome com potencial para integrar futuros ciclos da equipe nacional.

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Quando retornar ao Flamengo após o fim da Copa do Mundo, o goleiro voltará sem minutos em campo, mas com uma bagagem valiosa. Além da evolução técnica adquirida nos treinamentos com alguns dos melhores profissionais do mundo, Nannetti levará consigo a experiência de ter vivido uma Copa do Mundo por dentro, convivendo diariamente com a Seleção Brasileira e fortalecendo a projeção de um futuro que, na visão da comissão técnica, pode passar novamente pela Amarelinha.

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