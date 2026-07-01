Bruno Fernandes é o motor de Portugal na Copa; números explicam protagonismo
Portugal decide seu futuro na Copa do Mundo contra a Croácia nesta quinta
Bruno Fernandes é destaque da seleção portuguesa nas estatísticas da Fifa. Motor do time e destaque nos últimos jogos, o meia é o jogador que mais corre, mais pede a bola, mais se movimenta entre linhas para recebê-la, mais pressiona sem a bola e mais tenta criar via cruzamento.
Em uma análise simples, é como se agisse como um verdadeiro "conector". Na pressão, consegue aparecer, assim como na transição, justamente com as arrancadas, e na criação. Mesmo que não lidere estatísticas como gols e assistências, boa parte das principais jogadas passam pelos pés de Bruno Fernandes.
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O dado mais expressivo é o de distância percorrida: Bruno Fernandes acumulou 31,41 km em campo, mais do que qualquer outro jogador português na competição. Em média, nos quatro jogos, é como se fossem 7 quilômetros percorridos por partida. Essa movimentação constante também aparece nas 132 arrancadas registradas, também a maior marca entre os companheiros.
Do meio para trás, os números também chamam atenção. Bruno Fernandes soma 54 recepções entre as linhas defensiva e de meio-campo. E, quando se fala na parte defensiva, são 128 pressões realizadas, a maior marca da seleção portuguesa também.
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Ele lidera Portugal em cruzamentos, com 14 registrados até então. Tudo isso serve como indicativo do protagonismo de Bruno Fernandes na circulação de bola da equipe.
Bruno Fernandes surge como arma contra a Croácia
Nesta quinta-feira, Portugal define seu futuro na Copa do Mundo em um duelo decisivo contra a Croácia. Bruno Fernandes dificilmente será determinante pelo volume de finalizações, mas pode ser a principal peça para sustentar o ritmo intenso que a seleção portuguesa pretende impor diante de um adversário de forte intensidade física.
Estatísticas como distância percorrida, arrancadas e pressões realizadas reforçam a importância do meia no plano de jogo de Roberto Martínez. A estratégia pode passar por explorar o desgaste da equipe croata ao longo da partida e, a partir dessa movimentação constante de Bruno Fernandes, criar espaços para oportunidades mais perigosas no ataque.
As equipes se enfrentam em Toronto, às 20h (de Brasília). Quem vencer garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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