Casa CazéTV fará programação cultural e ações interativas durante a Copa

Em projeto conjunto da CazéTV e da agência tm1, foi anunciada a programação musical e as atividades interativas da Casa CazéTV. O espaço oficial será montado no Armazém 3 do Píer Mauá para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Com capacidade para receber até duas mil pessoas, o local integrará transmissões ao vivo, produção de conteúdo em tempo real e shows de grande apelo popular.

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Os ingressos para os eventos já estão disponíveis para o público por meio da plataforma Sympla. O cronograma de funcionamento está atrelado ao calendário de jogos da Seleção Brasileira e à grande final do torneio, com a possibilidade de abertura de novas datas a depender do desempenho do Brasil na competição.

O alinhamento de atrações musicais foi dividido de acordo com as primeiras rodadas da fase de grupos. No dia 13 de junho, data da estreia do Brasil contra o Marrocos, a programação será liderada pelo produtor musical Papatinho, contando também com apresentações do cantor Naldo Benny e do pagodeiro Yan Rodrigues, o Yan, que fará uma participação ao lado do grupo Cozinha Arrumada.

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Já no dia 19 de junho, quando a Seleção enfrenta o Haiti pela segunda rodada, os shows principais ficam por conta da cantora de pagode Marvvila e do expoente do funk melody Buchecha, além da presença do cantor e compositor Davi Quaresma. Em todos os dias de abertura da casa, a animação de fundo será comandada de forma fixa pela roda de samba do grupo Cozinha Arrumada e pelos sets do DJ Cereja.

Pré-jogo e ativações focadas na Copa do Mundo

Nos dias de jogos do Brasil, o pré-jogo ao vivo será apresentado por Igor Rodrigues, mantendo a linguagem característica da emissora. A cobertura também contará com a participação dos influenciadores Luiza Romar e Max Vitorino, que comandarão interações com o público que estiver presente no local.

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Diversas ativações interativas ligadas ao esporte e à tecnologia serão disponibilizadas. Uma delas será o "Autoriza o Árbitro", no qual os torcedores poderão narrar lances históricos, recebendo um clipe em áudio e vídeo para compartilhar nas redes sociais. O evento traz ainda o Grande Switcher, área que simula a central técnica de uma transmissão com múltiplas telas, e o Museu da Copa de 2022, que relembra a cobertura do Catar, a primeira da CazéTV realizada há quatro anos.

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