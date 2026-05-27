O Píer Mauá, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, será o principal ponto de encontro dos torcedores brasileiros que desejam viver os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo de 2026 com a CazéTV. O projeto realizado de maneira conjunta com a agência tm1 foi nomeado de Casa CazéTV e será um grande complexo voltado para o entretenimento do público, com um estúdio de produção de conteúdo e os tradicionais jogos do torneio mundial.

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Com ingressos já disponíveis no Sympla, o local receberá torcedores nos jogos da Seleção Brasileira e na grande final da competição no dia 19 de julho, com capacidade máxima de 2.000 pessoas. A programação da fase de grupos já está confirmada para os dias 13 de junho (Brasil x Marrocos às 19h), 19 de junho (Brasil x Haiti às 21h30) e 24 de junho (Escócia x Brasil às 19h), além da grande final.

Atrações culturais e estúdio ao vivo focado na Copa do Mundo

Focada em proporcionar experiências culturais junto ao esporte, a Casa CazéTV fará rodas de samba comandadas pelo grupo Cozinha Arrumada, enquanto as demais atrações musicais serão divulgadas nos próximos dias. O local também servirá de cenário para programas oficiais do canal.

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Nos dias de jogos do Brasil, o pré-jogo ao vivo será apresentado por Igor Rodrigues, mantendo a linguagem característica da emissora. A cobertura também contará com a participação dos influenciadores Luiza Romar e Max Vitorino, que comandarão interações com o público que estiver presente no local.

Casa CazéTV terá diversas ativações para o público (Foto: Divulgação/CazéTV)

Experiências e ativações nos dias de jogos do Brasil

Diversas ativações interativas ligadas ao esporte e à tecnologia serão disponibilizadas. Uma delas será o "Autoriza o Árbitro", no qual os torcedores poderão narrar lances históricos, recebendo um clipe em áudio e vídeo para compartilhar nas redes sociais. O evento traz ainda o Grande Switcher, área que simula a central técnica de uma transmissão com múltiplas telas, e o Museu da Copa de 2022, que relembra a cobertura do Catar, a primeira da CazéTV realizada há quatro anos.

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