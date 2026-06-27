Atacante provoca Neymar antes de Brasil x Japão: 'Antigamente era forte' Atacante japonês disse que não vê o Brasil com o mesmo protagonismo de outros anos

O atacante Kento Shiogai chamou atenção ao citar o Neymar antes do confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo 2026. Embora tenha afirmado que o "Neymar de antigamente" era mais perigoso, o jogador evitou diminuir o adversário e reconheceu a força da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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A declaração foi dada durante um treino da seleção japonesa, em conversa com jornalistas dos veículos Football Channel, Gekisaka e Soccer Digest. O trecho repercutiu nas redes sociais brasileiras, onde passou a circular em versões mais contundentes do que a fala original.

Ao ser questionado sobre o retrospecto de Neymar diante do Japão, Shiogai respondeu:

—Esse era o Neymar de antigamente, não é? Acho que agora estamos bem — disse, em tradução livre.

Japonês questiona momento do Brasil e do Neymar

Na sequência da conversa, o atacante foi perguntado sobre qual imagem tem da seleção brasileira. Shiogai afirmou que associa o Brasil a Neymar, mas disse enxergar outras seleções como principais potências do futebol atual:

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— Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente.

Apesar da observação, o japonês fez questão de ressaltar que continua vendo o Brasil como um adversário de alto nível.

— O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo.

Shiogai também destacou a confiança na defesa japonesa e afirmou acreditar que a equipe tem condições de neutralizar o ataque brasileiro.

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Quem é Kento Shiogai?

Nascido em 2005, Kento Shiogai é um atacante que ganhou espaço nas categorias de base do futebol japonês antes de seguir para a Europa. Conhecido pela intensidade e pela capacidade de atuar pelos lados do campo, o jogador passou a integrar a seleção principal como uma opção para mudar o ritmo das partidas.

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A pergunta sobre Neymar surgiu por causa do histórico do camisa 10 contra o Japão. Ao longo da carreira, o brasileiro marcou diversos gols diante da seleção japonesa e costuma ser uma das principais referências quando os dois países se enfrentam.

Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

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